Hotellide kardinad valmivad Kärus

Esimeste suuremate allhangetena õmmeldi kardinaid hotellidele ja laudlinu restoranidele. „Kohe sadades tükkides ja see oli meie kahe jaoks tohutu töö,” meenutab Sillaots.

Õige pea oli naistel kahekesi rassimisest villand, tööpäevad venisid liiga pikaks ja pingeliseks. Samuti vajati rohkem ruume, need saadi vallast. Võeti juurde viis töötajat oma külast. Osa neist oskas kohe õmmelda, teistele anti väljaõpet kohapeal. Kardinate sirge õmblus võib tunduda lihtne, kuid on üks keerulisemaid töid õmbluses.

Varsti tegi Sillaotsa ettevõte koostööd Helsingi kesklinnas asuva salongiga, kelle tellimused olid juba väga kopsakad. „Nende käest saime ka väljavahetamist vajavale õmblusmasinapargile asenduse. Algul rentisime, hiljem ostsime masinad välja.”

Tõelise hoo andis ettevõttele 2002. aastal Soome Kauppalehtis ilmunud artikkel, kuidas üks Eesti firma teeb maakohas kvaliteetset õmblustööd. „See mahukas piltidega lugu tõi meile kõnesid salongidelt ja disaineritelt. Tohutu reklaam tõi kaasa selle, et 2005. aastal käive kolmekordistus.”

Tööle tuli võtta uusi inimesi ja neid enam Kärust ei leidnud. Ärinaisena oskab Sillaots oma töötajaid kõrgelt hinnata ja maksab neile kvaliteetse töö eest korralikku tasu, seega oldi nõus tööle sõitma ka Paidest ja Türilt. „Kes tulid, on enamasti jäänud. Raamatupidaja on näiteks minu kõrval olnud kõik 25 aastat, õmblejad 20, 15, tootmisjuht 14 aastat, keskmisena teeb see 11 tööaastat. See on hea näitaja. Oleme kui üks suur pere, vähemalt mina küll tunnen oma südames nii,” lausub naine.

Huvitava tööotsana jääb Käru õmblejatele meelde 2005. aastal võetud jahimadratsite tellimus. Väliseestlasest rootslase tellimusel paatidesse ja jahtidesse valmistatavaid madratseid oli raske, kuid huvitav teha. „Rootsi töö nõudis palju ruumi ja aega. Kui saime koostööpartneriks hästi suuri voodeid tootva Soome ettevõtte Unikulma, otsustasime nende tellimuste kasuks,” selgitab ta. „Unikulma tagab meile siiani 45–50 protsenti käibest ja piisava stabiilsuse.”

Praegu on Traageldaja OÜs 18 töötajat. Ettevõttes töötavad ka Sillaotsa abikaasa ja ema. „Abikaasa õlul on kõik meeste tööd, ema hoiab korras paberiasjanduse ja saab väga hästi hakkama,” kiidab naine. IT vallas on abistanud ka perepoeg, kes tänavu lõpetab Tallinna majanduskoolis turunduse eriala.

„Eestis teavad meie ettevõtet vähesed, vaid mõned suuremad salongid, kuid nende kaudu on Kärus valminud 50 protsenti Eesti hotellide kardinatest. Ka Lapimaale ja Põhja-Soome suusakuurortidesse on meilt läinud tuhandeid kardinaid,” räägib Sillaots uhkusega hääles.

2014. aastal registreeriti kaubamärk Siksak ja ettevõtte tuntus Eestis laienes. Sellenimeline salong oli neil Tallinnas, algul Veerenni tänaval, hiljem Pärnu maanteel. Pärnu maantee remondi ajal otsustati salongist loobuda. See oli õige otsus, sest Kärust leitakse neid palju paremini üles kui Tallinna salongist.

Tänavu avatakse kauplus

Üle 50aastase naisena on Sillaotsal taas tahtmist rohkem tegutseda kodukandis. „Algul olime vallalt saadud rendipinnal, nüüd ostsime selle 1200ruutmeetrise maja ära. Siiani käisid kliendid meie tehtud sisustusdetaile katsumas ja vaatamas ettevõtte laos, nüüd tahame neile avada korraliku kaupluse,” kõneleb ta.