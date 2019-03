Kui sibullilli on üsna lihtne edasi kasvatada, siis potiroosidega on see pigem õnnemäng. Mõnel aiasõbral on see igati hästi õnnestunud ja neist pisikestest taimedest kasvavad lopsad põõsad, aga enamasti jäävad potiroosid siiski peenras kiduraks ja lähevad külmema talvega välja. Nimelt on potililleks aretatud roosil nõrk juurestik.