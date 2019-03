Roosikasvatajatel algab kiire aeg

Põltsamaa roosiaia perenaine Annela Orasi räägib, et naistepäeva paiku saab talvine rahulikum aeg läbi ja hakatakse silmastatud roose potistama.

Igal aastal tuleb müüki midagi uut. Selle aasta uudisena toob Orasi välja tagasi tulevad vanad sordid, mille vastu inimestel elav huvi tekkimas. Vahepealsetel aastatel ei olnud nende müüginimekiri pikk, sest neid ei küsitud just palju – ehkki need on imeilusad ja lõhnavad, on need ühekordsed õitsejad. See peletas osa ostjaid eemale, aga nüüd tuntakse nende vastu järjest suuremat huvi.

Vanad sordid sobivad hästi Eesti kliimasse ja neid pole vaja talveks katta. „Kuna talved lähevad järjest soojemaks, siis eelmise aasta võrsed ei külmu talvel ära ja järgmisel suvel on suur põõsas, mis uhkelt õisi täis,” kirjeldab Orasi.

Üks peamisi omadusi, mille järgi roose valitakse, on lõhn. „See on üks esimesi asju, mida mainitakse, et roos ikka lõhnaks,” nimetab Orasi. Vanad roosid lummavadki lõhnaga.

Nimeline roos

Juhani puukooli rooside tootejuht Kaie Podekrat toob välja Eestis aretatud sorte, mida nad tahaksid rohkem inimestele tutvustada ja on müügiks ette valmistamas. Eesti sorte on valikus paarkümmend. „Miks mitte ei võiks kodus lipuväljakul olla Kati ja Mati, Tiiu, Juubel, Talupoeg või Peaminister Savisaar,” sõnab Podekrat ja kinnitab, et roosi nimi mõjutab müüki. „Tean peret, kus on Kati ja Mati ning neil kasvavad need sordid kodus.”

Orasi räägib, et mõned roosisõbrad kollektsioneerivad inimese nimega roose. Väga populaarne on lapsele kinkida nimeline roos, näiteks Oskarile ja Leole kingitakse roosid Oskar ja Leo.

Eesti sortide seas on nii tagasihoidlikke lihtõielisi ja keskmiselt täidetuid, aga on ka väga edevaid, nagu Endla ja Tiiu. Lihtõielistest nimetab Podekrat väga armsaks Liisit.

Läbi aastate on kõige ostetumad roosisordid olnud Aspirin ja Sexy Rexy, samuti Nostalgia ja Ingrid Bergman. Need on igal aastal esirinnas. Pargiroosidest on nõutud näiteks Hansaland – väga vastupidav, punane, õitseb korduvalt, täidisõieline. Seda kasutatakse meil haljasaladel palju, ka liiklussõlmedes, kus ilmselgelt kasvutingimused ja hooldusvõimalused väga lihtsad pole.

Veel soovitab Podekrat vaadata Kanada rooside poole. Neid tellitaksegi praegu usinalt e-poest. Jällegi väga vastupidavad sordid, mis aretatud karmis kliimas kasvama.

