Külmetushaigusest aitab taastuda supp

Nakatumine toimub, kui haigestunud inimene köhib või aevastab õhku. Sagedamini on aga nakkuse allikas pesemata käed, millel olev viirus satub kätele, kui puutume ukselinke, arvuti klaviatuuri või sööginõu, mida on eelnevalt puutunud nakatunud inimene. Näiteks põhjustab viiruse levikut köhimiseks suu ette pandud käsi, millega hiljem katsutakse ukselinki. Et tekiks külmetushaigus, on viirusel vaja kontakti suu, nina või silma limaskestadega. Just seepärast on külmetushaiguste hooajal vaja sageli käsi pesta.

Haigestudes on tähtis anda organismile puhkust ja tarbida piisavas koguses vedelikke. Ninakinnisuse vähendamiseks ja turse alandamiseks võib kasutada ravimeid. Väga hea ja looduslik viis ninast sekreeti kätte saada ja turset vähendada on ninaloputus soolveega. Kui probleemiks on ninast rohkelt erituv sekreet, võib võtta allergiarohtu.

Puhkus ja vedelik aitavad

Nii palaviku alandamiseks kui ka kurgu- ja peavalu leevendamiseks sobivad hästi valuvaigistid. Kõige sagedasem sel puhul kasutatav ravim on paratsetamool, kuid sobivad ka teised, nagu ibuprofeen, ketoprofeen jt.

Kuna sageli esineb mitu külmetushaiguse sümptomit korraga, on apteegis müügil kombineeritud rohud. Neid tuntakse argikeeles külmetusteede või gripiteede nime all.

Paari nädala jooksul pärast haigustekitajaga kokkupuutumist valmivad organismis antikehad, mis töötavad omamoodi haigusmäluna. Kui sama viirus uuesti limaskestadele vallutusretke korraldab, käivitub tõrjemehhanism märksa kiiremini ja haigus ei pruugigi avalduda.

Piisavalt tuleb juua puhast vett. Võimalikult suures koguses vedeliku joomine aitab organismil haigusest kiiremini terveneda, sest vesi aitab viirused organismist välja uhtuda. Samal ajal parandab rohke vedeliku joomine enesetunnet, rääkimata tõsiasjast, et mõnus soe tee teeb valutava kurguga imet.

Üks teelusikatäis suhkrut võib immuunsüsteemi kuni kuueks tunniks olulisel määral alla suruda, nii et suhkrust saadav mõnu pole kindlasti seda kahju väärt.

Haiguse ajal ja pärast põdemist on puhkamine ülitähtis: see aitab kiiremini terveks saada ja ennetada hoopis raskema haiguse või tüsistuse tekkimist. See võib kergesti juhtuda, kui külmetushaigust tõsiselt ei võeta. On arusaadav, et enamasti ei ole võimalik nohusse jäädes kaks nädalat voodis veeta. Ent peaksid kindlasti vähemalt paariks päevaks aja maha võtma, kui on palavik või tunned end eriti kehvasti, sest puhkamine võib haiguse kestust märgatavalt lühendada!

Ka korralik ninanuuskamine on tarvilik tegevus. Peaksid nina nuuskama nii tihti kui võimalik, sest nii väldid nakatunud lima allaneelamist ja peatad viirusnakkuse edasi levimise.

Suhkur head ei tee

C-vitamiin on tavaliselt esimene asi, millele külmetushaigusesse jäädes mõtled, ja nii see peabki olema, sest see tõesti aitab nakkusest kiiremini vabaneda. Siiski peaksid võtma ka D-vitamiini, et immuunsüsteemi tugevdada. See on suurepärane vahend külmetushaiguste ennetamiseks, kuid võib lühendada juba tekkinud haiguse kestust.

Söömiseks vali kindlasti nii haiguse ajal kui ka sellest taastudes midagi sooja ja vedelat. Võib ju arvata, et haiguse ajal supi või rammuleeme (puljong) söömine on lihtsalt üks ema iganenud idee, kuid tegelikult supp tõepoolest aitab. Köögiviljasupis on rohkesti antioksüdante, mineraale ja vitamiine ja kui lisad veel mõnd immuunsust tugevdavat vürtsi, näiteks küüslauku, punet, kurkumit, salveid, basiilikut, ingverit, rosmariini, aitab see sind kiiresti jalule. Rääkimata tõsiasjast, et kuumast supist tõusev aur aitab kinnise nina lahti teha ja leevendab kurguvalu.

Vähem tähtis ei ole vannis- või saunaskäik. Vann aitab organismil vabaneda kehasse kogunenud toksiinidest ja viirustest, seega vanniskäik võib lühendada külmetushaiguse kestust.