Raamatupidamisfirma tunneb end kindlalt kodu- ja välismaal

Paljud vaidlused, kus L.L Corrector peab välismaal oma uute klientide huvide eest seisma, on tekkinud varasema asjaajamise eba­kompetentsusest.

Üha enam räägitakse Eestiski kaugtööst ja üks ameteid, mille puhul see hästi sobivat, on raamatupidamine. „Pärnu tingimustes seda praegu veel väga ei praktiseerita. Ise olen seni eelistanud, et töötajad käivad igapäevaselt kontoris. Saame omavahel nõu pidada ja ühte sammu käia. Meie firma ideoloogia on, et oleme nagu üks pere ja koos tööl käies toimime edukamalt, oleme kokku kasvanud. Sellise valiku üks põhjus on kindlasti seegi, et mulle endale meeldib era- ja tööelu lahus hoida. Ma ei taha, et minu töötajad peaksid olema 24/7 samas keskkonnas,” selgitab Niit.

Eestist välja

L.L Correctori töömahu ja majandusnäitajate kasv on tulnud peamiselt tänu asjaolule, et lisaks tavapärasele raamatupidamisele, kus teenindatakse üksnes kohalikke ettevõtjaid, pakutakse rahvusvahelisi teenuseid. Siinsel turul on konkurents väga tihe ja lisaks on välismaal toimetamine huvitavam, ja mis seal salata, rahaliselt motiveerivam.

„Rootsi, Norra ja Soome on olnud aegade algusest meie lisaväärtus, meie nišš. Kahjuks on põhjanaabrite raamatupidamise julgenud tänaseks ette võtta üha suurem hulk raamatupidajaid. Ütlen kahjuks, sest tihti ei ole need suure hooga pealehakkajad piisavalt pädevad. Norra ja Rootsi osas meil seni konkurentsi sisuliselt pole. Sealne seadusandlus on Soomega võrreldes mitu korda keerulisem ja seda ei julge võhikud ette võtta. Et hoida oma nišši, teenindame peamiselt püsikliente, mitte ei lahenda üksikuid probleeme.

Meid ei motiveeri ühekordne töö, millest klient saab aimu välisriikide õigusaktidest ja sellest, kuidas me tema asjad piiri taga korda ajame. Meie klientide hulgas on nii eestlastele kuuluvaid ettevõtteid, mille tegevus toimub osaliselt välisriigis, kui ka päris välisfirmasid, mis on meie Eesti klientidest kunagi välja kasvanud. Meie juurde leiab tee üha suurem hulk Soome, Rootsi ja Norra enda firmasidki. Meie asi ongi nõustada, milline variant on ettevõtjale kõige sobilikum, ja tema maksuasjad peensusteni korras hoida. Mingilt maalt on mõistlik asutada välisriigis teine ettevõte,” selgitab Niit. Maksuvaidlused eri riikide maksuametites on L.L Correctori jaoks igapäevane töö.

Aeg-ajalt tuleb endale meelde tuletada, et palju tööd on hea ja väga palju tööd veel parem.

Kui võrrelda Eesti ja teiste põhjamaade maksuametite ja ärikeskkonna toimimist, siis meil on Niidu kinnitusel bürokraatiat hulga vähem.