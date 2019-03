Kuidas minust metsaomanik sai

Aga huvi pärast lõin pärast Maa-ameti pressiteadet lahti kõlvikute täpsustunud kaardi, mille korrastamise käigus sai Eesti riik sünnipäevaks juurde 62 000 hektarit metsa.

Kingitud hobuse suhu ei vaadata, aga hakkasin minagi imestunult uudistama, et kust olen juurde saanud koguni 2 hektarit metsa. Asjaolusid uurides selgus, et see on küll tasuta kinkekaart, millel katet ei ole.

Mul ei ole tegelikult midagi nuriseda, sest maamaks ei tõusnud. Vist. Suurenenud oleks see pigem õuemaa arvelt, mis mul hoopiski 100 ruutmeetrit vähenes, nii et kõrvalhoone ja kelder, marjapõõsad, roosipõõsad ja 5 vana õunapuud tagaaias on nüüd metsamaa.

Metsamaaks on saanud ka suur ja uhke 250 aasta vanuste tammede ring. Looduslik pühapaik. 9 tamme ja üks kaserauk 13meetrise läbimõõduga ringis. Põhiliselt küll nende põlispuude niidetavale heinamaale ulatuvad lennukipildi varjud.

Lisaks veel pikas rivis paiknevate kõrgete haabade varjud, mis vana Vastseliinasse viiva tee ääres.

Üllatav on muidugi see, et metsaks on muutunud ka tiigivesi, mille jääpeegel kevadiselt aerofotolt säravana vastu helgib. Ma olen küll kuulnud mangroovisaludest, aga ma väga ei usu, et viis aastat tagasi kesk­konnaameti loaga süvendatud tiigid, mis peaksid ka kusagil infona kajastuma, hakkaksid riisi kasvatama. Tähele­panuväärne on muidugi otse piiri taha naabri maale ilmunud pirakas tiik, mis küll nii paksu võssa kasvanud ja veetu, et isegi konnad sealt enam läbi ei pääse.

Kuna talu piirneb suures osas RMK maaga, vana suure, üle 100 hektari suuruse taluga, mis ühe esimese maade­vahetusjuhtumi tõttu riigi omandisse läks, siis on mul õnneks hea naaber ja kui viitasin 10meetrisele nihkele raudpostide ja kaardiraken­duse vahel, siis suudeti see mõne nädalaga paika saada.

Parandamisega palju tööd

Tegelikult töötab Maa-amet väga tõhusalt, tõepoolest on oma metsavarjust päris kiiresti võimalik teavitada ja ilmselt muudetakse see ka kiiresti õigeks.

Samas puudutab Maa-ameti pressiesindaja sõnul selle aasta alguses tehtud kõlvikutekaardi muutus kahtsadat tuhandet katastriüksust. Viimase nädala jooksul on oma katastrit vaadanud siiski alles 14 000 omanikku, pöördumisi on tulnud kirjalikult 400 ja helistanud on 900 inimest. Muudatusi on juba tehtud 250 juhul, muudatuste tegemise osas on järjekord. Samas pole need oluliselt mõjutanud kinnistute maamaksu.

Üllatav on muidugi see, et metsaks on muutunud ka tiigivesi, mille jääpeegel kevadiselt aerofotolt säravana vastu helgib.

Arvatakse, et välja tulnud on suuremad vead, aga eks järgmised kuud näitavad.

Paneb muidugi mõtlema, kas neid muudatusi oli vaja teha vahetult enne maamaksu tasumise tähtaega. Niigi koormatud ametkonnad saavad juurde tohutult tööd. Seda nii maamaksu ümber­arvutamises kui ka umbe­jooks­nud süsteemi korrasta­misega ja inimeste pahameelega.