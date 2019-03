Hoolas peremees saab monsteralt hõrgu vilja

Nagu baromeeter

Monstera on toas nagu baromeeter. Nimelt ilmuvad pilves ilmaga lehtede tippudesse veetilgad. Tegemist on taime loodusliku kasvukoha kliima mõjul kujunenud kohanemis­nähtusega, kus vihmametsa alaliselt niiske õhk takistab vee aurumist lehepinnalt. Monstera eraldab üleliigse vee leheservades asuvate eriliste veelõhede kaudu. Nii toimetab meie looduses ka harilik kortsleht.

Meeldiv monstera (Monstera deliciosa) on suur kiirekasvuline Mehhiko troopikametsade taim. Sageli kutsub rahvas taime selle varasema ladinakeelse nimetuse järgi ka filodendroniks. Botaaniliselt on aga tegu kahe eri taimeperekonnaga. Filodendronid kuuluvad küll samuti võhaliste sugukonda, aga filodendronite perekonda (Philodendron).

Monstera on roniv taim, mis looduses suudab ronida kuni 20 meetri kõrguseni. Looduses kasvava monstera viljad on valminult söödavad. Viljade saamiseks kasvatatakse meeldivat monsterat mõnedes Kesk-Ameerika riikides, Austraalias, Californias ja Lõuna-Floridas. Istandikes kasvatatakse monsterat varjulises kohas maapinna lähedal, tagamaks nii viljade parema kättesaamise. Meeldiva monstera juuri kasutatakse troopilistes maades reuma ja külmetushaiguste ravis.

Monstera toalillena

Monstera vili meenutab rohelist maisitõlvikut, mis on kaetud kuuekandiliste soomustega. Vilja valmimine rohelisest staadiumist küpsuse saavutamiseni võtab aega umbes aasta. Viljade valmimine on õnnestunud üsna hästi Räpina Aianduskooli uue koolimaja koridoris.

Ümberistutamise ajal võib pikemaid õhujuuri võimaluse korral otsapidi potti suunata. Ära lõigata neid mingil juhul ei tohi, sest need kuuluvad taime juurde ja on elutegevuses tähtsad. Suurem taim on mõistlik istutada suuremasse puupütti. Monsterat paljundatakse kevadel ladvapistikutest või varrelõikudest.

Kindlasti tasub teada, et küülikutele on taim väga mürgine. Värske mahl ärritab ka inimese käenahka ja silma sattudes tuleks see kiiresti jooksva vee all ära loputada.