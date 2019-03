Taimekasvatuse instituudi juht: põllumeeste vajadus teadusuuringute järgi kasvab

Täna on Eesti Taimekasvatuse Instituudi hooned mööda Jõgeva alevikku laiali, uus hoone võimaldab kõik katsepõldudelt kogutud heintaimede ja teravilja saagiga tehtavad toimingut ühte kohta koondada. “Piltlikult öeldes ühest otsast seemned sisse, teisest sai välja – seemntete kuivatamine, analüüsid toimuvad ühes hoones, mis on lihtsam ja odavam,” sõnas ta.

Koppel avaldas lootust, et kui kõik sujub, võib hoone isegi juba augusti teises pooles valmis olla. “Kui nii läheb, siis selle aasta saagist olulise osa saab uude majja sisse tuua,” sõnas ta.

Uue teraviljakeskuse ehitamine on tema sõnul alles algus. “Praegusel hetkel on plaanis juba ka meie laborihoones korralik remont - laiendatakse laboripindasid. Ka järgmiseks kolmeks-neljaks aastaks on plaanid tehtud,” lisas Koppel.