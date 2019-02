Kaer, ristik ja lutsern võivad saarlasetele avada uued turud

Saare maakonnast löövad projektis kaasa Saaremaa Piimatööstus, Saaremaa DeliFood, Muhu Leib ja Valjala POÜ. Kui esimesed kolm on huvitatud taimsetel valkudel põhinevate uute toodete väljatöötamisest, siis viimane neist on kambas põllumaadega – uuringute ja katsete läbiviimiseks on tarvis ka testpõlde.