Eesti tomatid aretatakse ilmastikukindlaks

Esmalt tehakse ristamine ja järgmisel aastal külvatakse esimese põlvkonna seemned. Selles põlvkonnas on kõik taimed ühesugused, aga sealt aasta edasi tulevad seemnest juba täiesti erinevad taimed – mõned sarnanevad vanematega, teised on kas paremad või kehvemad vanematest.

Nüüd valitakse paremate seast välja need, millega edasi katsetada. Umbes seitsme aasta pärast saab selgeks, kas töö tulemusel õnnestub saada sort, mille näitajad on esialgsetest sortidest paremad.

Kui Jõgeval on umbes kümme aastat kestnud töö tulemusel uue tomatiga rahule jäädud, siis saadetakse see katsetamiseks välismaale. Tomat peab läbima riiklikud katsed Tšehhis või Poolas. Kontrollitakse, kas sort on ühtlane, stabiilne ja püsiv. Kui katsete tulemused on positiivsed, siis mõeldakse Jõgeval sordile nimi ning võibki seemet paljundama ja müüma hakata.

Viimane uus sort tuli Jõgevalt välja 2015. aastal: ‘Evelle’ on ‘Mallest’ pisut parem. On varajasem, suurema saagiga ja haiguskindlam, aga vili pisut väiksem ja võib-olla maitselt jääb ehk pisut alla.

Praegu ükski Jõgeval aretatav sort välismaal katsetamisel pole, aga tõenäoliselt tänavu sügisel saadetakse. „Meil on üks hea asi silmapiiril, aga tahame veel sel aastal siin kinnitust saada, et see on tõepoolest see, mida seni näidanud on. Siis sügisel saadame,” räägib Bender.