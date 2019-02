Uut tüüpi põllutraktor koppade tootjalt

JCB Fastrac näeb välja nagu keskliigendiga traktor, mille vanema generatsiooni esindaja on kõikidele tuntud T 150-K, uuema aja masinatest näiteks Case IH Quadtrac või Versatile. Tegelikult on Fastraci juhtimine lahendatud hoopis uudse kontseptsiooniga – keskliigendit sel traktoril pole, küll aga on nii ees kui ka taga ühesuurused rattad, mis kõik sünkroonselt pööravad. Selline variant annab iseenesest suurele masinale ootamatult hea manööverdamisvõime ja pöörderaadiuse.

Suhteliselt kogukatest sildadest ja suurtest ratastest hoolimata on sellele traktorile suudetud paigaldada hästi toimiv esi- ja tagasilla vedrustus: ees spiraalvedrudega, taga õhkvedrustusega. See tagab raskuse jaotamise võrdselt esi- ja tagaosale. Juhtimine jääb siiski sujuvaks, pöörata on võimalik kõigi nelja rattaga. See funktsioon näib olevat kopeeritud teleskooplaaduritelt, mille tootmises ja müügis on JCB juba aastaid maailmas esirinnas, nüüdseks on sinna jõutud ka agrokasutusse minevate teleskooplaaduritega.

Fastrac 4220 standardvarustuses on tagumine kolmepunkti haakeseade tõstejõuga 6000 kg (saadaval on ka võimsamad), tagumine haakelatt, tagumine jõuvõtuvõll 1000/540 p/min, taga on standardis kolm hüdroväljavõtet. Lisavarustusena saab paigaldada eesmise jõuvõtuvõlli ja kolmepunkti haakeseadme niiduki või adra jaoks, sest traktori kuni 235 hobujõu suurust võimsust on ju mõttekas maksimaalselt ära kasutada.

Kabiin on avar kahe n-ö täisistmega, nii et ka kõrvalistuja võib ennast mugavalt tunda. Meie oludes üsna tavatu on traktori transpordikiirus, mis küünib 60 kilomeetrini tunnis. Kuna Fastrac on liigitatud T5 kategooriasse, siis kiirusepiirangut sel teedel liiklemiseks pole.

Veel on juhi käsutuses pardakompuuter, mis näitab automaatselt hüdrosüsteemi ja mootori parameetreid, lisaks konditsioneerile on traktoril kabiiniõhu filtreerimise seade.

Uue põlvkonna Fastracid on saadaval seeriana 4000 või 8000, esimene neist on esindatud kolme mudeliga, teine kahega, nende erinevus on aga sisuliselt vaid mootori võimsuses.