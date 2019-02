Ajatatud maikellukesed ja oksad vaasis toovad kevade lähemale

Ajatatud maikellukesed on üsna kallid: nelja taimekesega pott, mille endale koju tõin, maksis 5.50. Piibelehe ajatamine ei ole väga keeruline, aga sellega on siiski rohkem tööd kui risoomijupi lillepotti pistmine. Seepärast ei maksa imeks panna ei hinda ega ka seda, et Eestis praegu vist ei kasvatatagi maikellukese ehk piibelehe ajatuspungi.

Looduslikult kogu põhjapoolkeral levinud harilikul maikellukesel (Convallaria majalis) on õievarrel reas 7–9 kellukat. Maikellukesel on ka sorte: ‘Plena’ on topeltõitega, ‘Rosea’ on roosakate õitega; suureõielise ‘Grandiflora’ taime kõrgus on 25–35 cm, lehe laius 6–8 cm, kellukeste läbimõõt 1–1,2 cm ja neid võib ühel taimel olla 10–15 ja rohkemgi. Valgekirjulehine on ‘Striata’, sordi ‘Hofheim’ leheserv on kollakas. Ajatatud maikellukestel on kellukesi u 12 – kõige suuremaid sorte ei eelistata, kuna need võivad ka kergemini lamanduda.

1950–1960ndatel oli mai­kelluke meil talvel kõige tähtsam ajatuslill. Kui kellelgi on plaanis maikellukestega taas tõsiselt tegelema hakata, siis tasub antikvariaadist soetada lillekasvataja Olev Joonase 1995. aastal ilmunud raamat „Lilled”, kus teiste lõike- ja potilillede kõrval on hästi põhjalikult käsitletud ka maikellukese ajatuspungade agrotehnikat ja ajatamist. Ajatatud taimede tootjale on täpsus tähtis, sest kõik taimed tuleb ju õigel ajal õitsema saada ja need peavad ideaalis ühtemoodi arenema. Ajatuskõlblikke pungi kasvatatakse pungadega risoomitükkidest e istutuspungadest hästi umbrohupuhtana hoitud istandikus.

Jõulu- ja lihavõttelilled ning uhked lauakaunistused

Õiged ajatuspungad on Olev Joonase raamatu järgi „kolmeaastased, enam-vähem sirged, tömbima ülaosaga, ülemises kolmandikus kergelt paksenenud ja kolme eluaasta lehestikuarmi reaga pungakaelal”. Ekstraklassi ajatuspunga läbimõõt on üle 7,5 mm ja selle juurestiku pikkus üle 16 cm. Sügisel kaevatakse risoomid aiahargiga üles ja juurtega ajatuspungad lõigatakse noaga lahti. Istikud pakitakse kimpudesse, kaetakse niiske turbaga ja pannakse hoidlasse 0–2 kraadi juurde ajatamiseni hoiule. Pungi sorteerides eraldatakse teistest kogukamad ja natuke viltuse kujuga pungad, sest need kalduvad ennakõiduma: piibelehe õievarre alumised kellukesed hakkavad sel juhul enne õitsema, kui ülemised kellukesed jõuavad välja areneda.

Pidage meeles, et ajatuspung on tömbi, mitte terava otsaga ja juurtega pungadel ei tohi lasta ära kuivada.

Maikelluke on Soome rahvuslill ning seal on ajatatud piibelehed olulised jõulutaimed, neid veetakse sisse Saksamaalt ja Hollandist. Maikelluke sümboliseerib kevadet, uut elu, ka Kristuse tulekut ja adventi.

Virve Roosti raamatu „Legende ja pärimusi” järgi on maikellukesed vanade germaanlaste juures pühendatud kiirgavate koidikute ja tõusva päikese jumalannale Ostarale, kelle auks süüdati kevadel lõkkeid. Hiljem seostati maikellukest legendides Neitsi Maarjaga – maikelluke olevat tekkinud jumalaema pisaratest, mis ta valas ristilöödud poja pärast.

Inglismaal tehti maikellukese õitest närvide tugevdamiseks ja peavalu vastu vesitõmmist ehk kuldvett (aqua aurea).