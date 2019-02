Loodusturismiks on ilusaim aeg kevad ja sügis

Ohutu jääleminek on tagatud alles siis, kui jää paksus on ühtlaselt vähemalt 15 cm või enam. Siit kõigile soovitus Imre Arrolt: ärge minge talve esimesele või kevadisele haprale jääle omapead seiklusi otsima – jääst läbi vajumine pole naljaasi.

Kevadine tärkamine ja sügisene värvilisus

Arro sõnul peab matka korraldades olema hea ajaplaneerija. Nähtav pool on elamuslik matk, aga kui palju selleks on taustatööd tehtud, seda osaleja ei näe.

Telgitagustesse jääb radade seisukorraga tutvumine, testimine ja tihtilugu ka hooldamine. Näiteks suvel on aeganõudev ja raske füüsiline töö hoolduslõikus, et veematkarajad sõidetavaks saaksid. Talvel aga lume raskuse all looka vajunud sarapuuvõsa lõikus.

„Peaaegu iga päev,” vastab ta küsimusele, kui mitu päeva aastas on ta loodusturismiga seotud. „Olen õppinud delegeerima ja tööd jagama, aga kuna matkakorraldus looduses on paras rätsepatöö, tuleb meeskonnaks liituda rohkematel inimestel. Edukas üritus eeldab kohapeal reaalsete oludega tutvumist, erisustega arvestamist. Pluss matkavahendite ettevalmistus, pakkimine, logistika ja kasutusjärgne hooldus.”

Looduse ja liikumise fänni Imre Arro sõnul on loodusturismi kõige ilusam aastaaeg kevadine tärkamise ja sügisene värviline aeg. Kuid just siis liiguvad tema sõnul inimesed vähem, kartes näiteks poriseid radasid.

„Tegelikult on meil kõik aastaajad looduslikult ilusad ja erilised,” kõneleb Arro. Teda viib loodusesse liikuma just see. „Näen selles eelkõige hea tervise tagamise retsepti. Lisaks silmailule ja värskele õhule aitab looduses luusimine mul füüsilist vormi hoida, teisalt on minu töö avastada uusi võimalikke külastuskohti.”

Lapsed ka matkausku

Matkapisiku on külge saanud ka tema lapsed, koolieas tütar ja poeg. Perepea ütleb, et kuna ta kogu aeg laste silme all toimetab, siis mõistagi tekib neil huvi, millega isa tegeleb. Olgu matkatarvete kokku- ja lahtipakkimine või hooldus, millele kulub päris palju aega.

„Nädalavahetusel, kui lastel ja abikaasal on puhkepäevad, on isal reeglina kusagil välitööd. Ainus võimalus koos aega veeta on korraldusega liituda,” lisab ta. Näiteks olid nad koos kogukonnaüritusel Kolkja Kelk ja Talveprääznik Peipsil. Lapsed aitasid tõukekelke jagada, hiljem lustisid nad koos hobusaani- ja karakatitsasõidul. „Neil on korraldamise ja organiseerimise pisik küljes.”

Ühiselt on ette võetud ka lühimatkasid, sõbrad, sugulased ja tuttavadki on kaasa kutsutud. Räätsadega on nad pereringis korduvalt käinud Rubina rabas. Kanuude ja süstadega Õhne jõel nii päeval kui õhtupimeduses kopravaatlusmatka teinud. Pühajärvel käivad nad tõukekelgutamas ja uisutavad meelsasti – kui ilm ja jääolud lubavad. Suvel tõukavad rõõmuga ratast ja tõukeratta kasutus hoogustub just Pühajärve tõukerattamaratoni eel. Pikki seljakoti ja ööbimisega matkasid ta lastega veel ette võtnud pole.