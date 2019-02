Töökoha puudus innustab täiskasvanut õppima

„Eks see mõnevõrra tõsi on, et palgad on madalamad kui suurtes kohtades,” tõdeb Võsaste. „Samas oleme julgustanud inimesi tööandjatega läbi rääkima. Päris palju eeldatakse, et seal on sellised töötingimused ja tasu. Meie soovitame tööandjaga arutada, millised on teie oskused ja kuivõrd need tööandja ootustega kokku lähevad. Tihtipeale on tööandja öelnud, et räägib inimesega, kui palju ta oskab, palju juurde on vaja õppida ja kaua selleks aega kulub. Sellest palk oleneb.”