Eesti hobune jõudis Hongkongi

Sadulas oli 17aastane hiinlane You Zhang, kes tegi oma esimese 160 cm kahevoorulise takistussõidu ja kohe maailma paremiku hulgas, et saada osa 400 000 USD suurusest auhinnafondist.

Esimesena rahast ilma

Meie hiinlane, nagu noormeest võiksime nüüd kutsuda, tegi ilusa sõidu: esimeses voorus oli ainult üks mahaajamine ja kui poleks olnud lisaks nappi normiaja ületamist, võinuks ta jõuda maailma parimatega konkureerides 4. kuni 12. kohale. Nüüd jäi kahjuks parima hiinlasena 13. kohale, olles esimene, kes auhinnarahast ilma jäi.

Paul Arguse töö hobuse võimete ja koostöövalmiduse arendamisel on jälle kord suurepärase tulemuseni viinud. Mäletame, kuidas ta 2017. aastal tutvustas eesti sporthobuseid Lanakenis maailma noorhobuste tšempionaadil, saavutades hobusel Ping Pong V 6. koha viieaastaste hobuste klassis. Caesari müük Hiina noormehele on suur õnnestumine, sest noore perspektiivika ratsaniku ja hobusega on alles alustaval, aga ambitsioonikal ratsaspordimaal kõige lihtsam kiiresti tõusta ja kasvõi olümpiale jõuda.

Caesar sündis ja kasvatati üles Ravila lähedal Hinno Nokkuri talus. Maailma parimadki hobused sünnivad sageli väikeses talus ja esimest kasvatajat, kes paaride valiku tegi ja varsa sai, hiljem ei teata ega mäletata. Meil see nii ei ole. Kui Paul Argus korraldas Caesari ja Donna lahkumispeo, oli ka perekond Nokkur kutsutud ja Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts autasustas võrdselt nii neid kui ka Pauli. Me ei ole unustanud, et juba Caesari ema Athena on samas talus sündinud, isa Cash oli Gunnar Klettenbergi võistlushobune 150 cm tasemeni.

Caesaril on vedanud, tema suhtes on aina õigeid otsuseid tehtud. Paaride valik sünnitalus, müük Paul Argusele, Paul leidis õige ostja, You Zhang leidis õige hobuse ning lõpuks ratsaniku otsus just Caesar raskeimal võistlusel partneriks valida – seni on kõik õnnestunud, ummikteele pole sattutud, palju võimalusi on veel ees.

Caesari käekäik innustab

Kogu Eesti hobumajandusele on Caesari juhtum eeskujuks. Ka algajaid kasvatajaid peaks see innustama julgelt katsetama, iga hobuse omanikku otsima optimaalset teed, iga ratsanikku oma hobusest parimat välja tooma. Tuleb mõista, mis on tooraine, mis pooltoode ja kui pikk on tee lõpptulemuseni. Rõõm on teada, et märkimisväärne summa, mis hiinlased Caesari eest maksid, kulutatakse Perila ratsabaasi väljaehitamiseks.

Üldistades on meie hobumajandus selle sündmusega näidanud nii oma tugevust kui ka nõrkust. Tugevus, mida on märgitud rahvusvaheliseltki, on selles, et meil on parimad hobused sportlaste või kasvatajate omandis. Sageli on sportlased või endised sportlased ise nende kasvatajad. Niisugune hobusekasvatuse ja ratsaspordi integratsioon toimub kogu Euroopas, aga on meil kiirem.

Seesama nähtus on samal ajal meie nõrkus – hobumajandus elab ainult oma tööst ja sport on osa sellest tööst. Raha, mis Euroopa tippspordis, aga veelgi rohkem Hiinas, araabia maades ja mujalgi saadakse väljastpoolt hobumajandust, sponsoritelt ja riigilt, tuleb meil ise teenida ja parimad hobused sageli enneaegselt maha müüa. Sport ei saa nii kunagi olümpiale jõuda, hobusekasvatus toodab toorainet või pooltoodet, väga harva jõutakse n-ö lõpptoote valmimiseni Eestis.