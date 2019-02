Hobuseid kasvatades ratsa rikkaks ei saa

Kuigi kaheksakümne hobuse pidamine kasumit ei teeni, käib Heimtali tallides ja maneežis pidev töö. „Meil on vedanud entusiastidega, kes on lapsest saadik siin kasvanud, palju aega tallis veetnud ja kes tahavad tegeleda nii hobuste kui ka inimestega. Üks nendest, Kairi Dräbtsinskaja, on talli raudvara, kes lisaks võistlusspordile ja hobuste väljaõppele õhtuti ja nädalavahetustel treeninguid korraldab. Ratsutamise õppegruppe toetab huvikoolidega samadel alustel omavalitsus. Sealt saame osaliselt raha treeneritele tasu maksmiseks. Praegu käib siin ratsutamiskunsti saladusi omandamas paarkümmend last. Juhuturiste me reeglina vastu ei võta, sest ei suuda palgata inimest, kes neid ootaks ja teenindaks. Grupid peavad ette teatama. Väga palju käib kooligruppe Ida-Virumaalt,” tunneb Puna heameelt.

„On inimesi, kes on hobuse ostnud ja peavad teda meil, ise käivad sõitmas ja hooldamas. Tuleb ette sedagi, et rendime oma hobuseid välja. Hobuste omamine muutub populaarsemaks majanduslikult heal ajal ja vastupidi. Tõusu ajal tekivad jõukamad pered, kes saavad oma lapsele ratsu osta. Kui ikka tütar ütleb, et tema tahab ratsutada ja vanematel raha on, siis ostetaksegi hobune.

Aga on ka kurvem külg – kümmekond aastat tagasi tuli üks tüdruk koos vanaemaga meie juurde ja teatas müügis olevaid hobuseid vaadates, et tema tahab just seda suurt musta. Meie tõuaretusspetsialist küll hoiatas, et loom on tema ratsutamisoskuste kohta liiga raske ja mõistlik oleks valida hobune, kellega on kergem sõita, aga tüdruku suhtumine oli – kas suur must või mitte midagi. Tänu armastavale vanaemale saigi neiu oma tahtmise, loom viidi ära. Suve lõpuks oli ta üksi kuskil karjamaal ja sinna tema jäljed tõenäoliselt kadusidki.”

Puna toob ka välja, et hobuse eest püütakse sageli maksta minimaalset hinda, aga sadula puhul hinnasilti ei vaadata. Kasvataja jaoks kipub müügihind mõnikord ebaõiglaselt odav olema. „Varsa kasvatamine toob kõige vähem tulu, samas kõige rohkem positiivseid emotsioone. Asi algab ju täku ja mära paaripanemisest ehk planeerimisest. Võib ennustada, et siit tuleb selline ja selline varss, aga tulemus võib olla hoopis teistsugune. Ema ja isa võivad samad olla, aga eri aastate järglased on täiesti isesugused,” tõdeb ta.

Trakeenidele truu

Ehkki Heimtalis on ka kümmekond muud tõugu hobust, on siinne põhitegevus ikkagi trakeenide tõuaretus. „Trakeenide aretus jagunes teise maailmasõja lõpus kaheks – Vene poolele jäänud hobuseid on aretatud hüppe suunal ja Saksa poolele jäänuid rohkem koolisõiduks. Venelased ütlevadki, et hobuse välimik pole oluline, peaasi, et hüppab. Meie leiame, et trakeen peab olema ennekõike suursugune, õilis, tema liikumine harmooniline ja elegantne. Tähtis on hobuse hea iseloom, tasakaalustatud temperament, intelligentsus, töövõime ja vastupidavus.