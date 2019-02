Viljandimaa vapimärgi sai Pajumäe talu ülesehitaja

Omavalitsuste liidu esimees Alar Karu andis Viljandimaa vapimärgi üle vabariigi sünnipäevale pühendatud vastuvõtul Pärimusmuusika Keskuses 23. veebruaril. Vapimärgiga tunnustatakse inimest, kes on oma töö ja tegevusega silmapaistvalt kaasa aidanud maakonna arengule.

„Arvo Veidenberg on hea näide sitkest Eesti talumehest, kes taastas oma esivanemate talu, mis kunagi perekonnalt ära võeti, ja tegi sellest kaasaegse mahetalu. Selles töös on olnud raskusi ja kriise, kuid ta on sellest läbi tulnud, ja andnud oma pojale üle eduka ettevõtte,“ ütles Karu.

Arvo Veidenbergi sõnul oli tunnustus talle üllatuseks. „Vanast peast mõtled, et kõik on möödas, aga selgub, et sind ikka mäletatakse. Eriti meeldiv, kui kodus tunnustatakse, sest keegi ei pidanud kodukandis kuulus olema.“

Veidenberg alustas isatalu taastamist 50aastaselt, vanuses, kui Soome talupidajad juba pensionile asuvad.

Meie ei saanud ju enne taluga tegeleda,“ nentis Veidenberg ja lisas, et on püüdnud talu arendamises järgida ühte printsiipi: ükskõik mida teed, aga tee nii, et oled selles parim.

Viljandimaa omavalitsuste liidu pidulikul vastuvõtul anti tänavune maakonna kõrgeim autasu, vapimärk innukale põllumajanduse arendajale, Pajumäe talu ülesehitajale Arvo Veidenbergile. FOTO: Viljandi vald

“Muidugi ei saa alati olla parim, kuid selliselt tegutsedes jõuad lõpuks heale tasemele. Kerge pole meil olnud, aga kes ütles, et peab kerge olema. Tähtis on, et saab ikka ära elada ja igav ei hakka.“

Pajumäe talu on valitud Eesti parimaks mahetaluks ja aasta taluks. Arvo Veidenberg andis selle juhtimise üle pojale Viljarile ja jagab ise nüüd vaid nõuandeid. „Peremees on see, kes otsustab. Nõunik on aga hea olla, sest nii rumal ikka ei ole, et nõu ei oskaks anda,“ ütles Arvo Veidenberg muhedalt.

Viljar Veidenbergi sõnul ei läinud tunnustus valesse kohta, sest isa Arvo on talus kõvasti ja hästi tööd teinud. „Meil on huvitav talumudel, mis läheb mullast poeletini välja. Lähtematerjalid on õhk, muld ja vesi, millest saab poeletile maitsev kohupiim ja juust.“