Teadlane: liigse kündmisega peab ettevaatlik olema

Eestis liigse kündmisega põllumaad viljatuks muudetud veel ei ole, kuna siin on õhus ja mullas piisavalt niiskust ja sellised protsessid käivad aeglaselt. "Aga Lähis-Idas, kust põllumajandus üleüldse algas, on kunagistest põllumajanduspiirkondadest saanud tänaseks kõrbed," toob Pärn ähvardava näite.

Kõige efektiivsem viis süsinikku mulda tagasi viia, on püsiv taimekasvatus. Mida kauem kasvavad taimed mullal, seda rohkem jõuavad need mulla sisse süsinikku viia. Järelikult tuleks põld aeg-ajalt sööti jätta.

"Sellist planeerimisvõtet võimaldab ka seesama intensiivne põllumajandus, mille me oleme välja töötanud. Me suudame vajaliku toidu toota üha väiksemal maapinnal. Järelikult peaks jääma rohkem üle ka maalappe, kus me kohe praegu ei pea seda vilja tootma," räägib Pärn.