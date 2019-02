Eesti toetab taimekaitseaine dimetoaadi keelustamist

Eestis on dimetoaat uudisekünnise ületanud peamiselt selle väärkasutamise tõttu rapsipõldudel, kus see tolmeldajaid ohustab. Väärkasutamise tõttu on hukkunud hulk mesilasperesid.

FOTO: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja /