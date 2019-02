Asendustalunikul töötasust elamiseks piisab, enamaks mitte

Kommentaar

Kerli Ats,

Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige



Loomakasvatuses käib töö seitse päeva nädalas. Paraku on sektoris kvaliteetset tööjõudu puudu ja võimalus tellida tallu puhkuse või haiguse ajaks asendaja on äärmiselt oluline. Kümne aastaga on talupidajate asendusteenistusest kujunenud tähtis teenus, mida riigi toel talunikele pakkuda.

Asendusteenistus on tööjõuvahendusteenus loomakasvatustalunike asendamiseks, seda nii planeeritud puhkuse, komandeeringu kui ka ootamatu haiguse korral. Asendusteenistuse eesmärk on pakkuda taludele kvaliteetset ja kiiresti kättesaadavat teenust kõigis Eesti maakondades.

Olenevalt oskustest ootavad asendustalunikku ees nii põllu- kui ka kõikvõimalikud loomadega seotud tööd, nagu lüpsmine, söötmine, vasikate talitamine, seadmete pesu. Asendustaluniku töö on liikuv, mistõttu saab teenindada talusid nii elukohajärgses piirkonnas kui ka kaugemal. Kaugemal asuvad talud pakuvad ka majutust.

Asendustaluniku ametit pidades saab arendada ja täiendada oma erialast töökogemust. Asendusteenistujate tööd juhivad piirkonnajuhid, kes koordineerivad asendustalunike liikumist talust tallu. Üks asendustalunik võib teenindada korraga 6–10 talu. Lisaks makstakse asendustalunikele motiveerivat töötasu.

Asendusteenistusega liitujal peab olema põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus. Soovitatav on töökogemus põllumajandusettevõtetes.

Asendusteenust korraldab Eestimaa Talupidajate Keskliit. Võta meiega ühendust info@taluliit.ee ja uuri lisa www.taluliit.ee/asendusteenistus/ või Facebookist @eestitaluliit.