Kolesterooli ümber on palju segadust

Pidurdab aju allakäiku

Vanemas eas tõuseb organismis kolesteroolisisaldus seoses suurenenud vajadusega keha toetada, rakumembraane stabiliseerida ja põletikukoldeid paigata. Teadusuuringud on sedastanud, et suurem kolesteroolisisaldus aeglustab aju allakäigu kiirust neurodegeneratiivsete haigustega patsientidel. Kellel kolesterooli rohkem, need säilitavad pikas perspektiivis parema funktsionaalsuse. Põhjamaades levinud soovituse kohaselt kaalutakse üle 50aastaste puhul medikamentoosse ravi vajadust alles siis, kui üldkolesterool on üle 7 mmol/l.