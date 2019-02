Metsa hind läks langusesse

„Praegu on turul nool allapoole,” tõdeb Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun ja selgitab, et kiired muutused toimusid jaanuaris, kui mitu suurt paberipuu ostjat vähendas ostumahtu Eestist, eriti okaspuu osas. Praeguseks on paberipuu hinnad aastavahetusega võrreldes langenud 15 protsenti ja rohkemgi.

Osaühingu Grundar Puit metsamaakler Harry Järmut räägib, et kui mullu tõusid hinnad euroaja kõrgeimale tasemele, siis krooni ajal oli korra hind veelgi kallim. Tänavu on paberipuuks mineva okaspuu hind langenud 14–15 eurot tihumeetri kohta, aga muu sortiment püsib stabiilsena.

Miks hind muutub?

Nii ongi vahepealse hinnatõusu taga osaliselt viimased pehmed talved, mil metsast oli raske puid kätte saada, kuid suurim paberipuu hinna mõjutaja on tselluloosi nõudlus maailmaturul. Just siit tuleb otsida hinna tõusu ja languse põhjust.

„Skandinaavia tehastel oli vahepeal puitu puudu ja Baltikum on nende jaoks justkui sahver,” seletab Aun. „Kui neil omal on puitu puudu, siis võtavad siit isegi väga kõrge hinnaga. Oma koduturult ostetakse madalama hinnaga.”

Nii saabki meie metsamüüja puidu eest paremat hinda kui Soome metsaomanik, samas võetakse meilt paberipuud suures koguses vaid siis, kui maailmaturul on terav nõudlus ja igal juhul on vaja toota. „Niipea, kui nõudlus langeb, surutakse kohe ka meil hinda alla ja tarnevõimalused pannakse kinni,” nendib Aun.

Paberipuu nõudluse vähenemise taga on Järmuti sõnul viimastel kuudel Euroopat räsinud tormid, mille tulemusel on rohkesti maas puid, mis enamasti vaid paberipuuks kõlbavadki.

Järmut usub, et paberipuu hind küll langeb veel, aga mingit katastroofi tulemas ei ole, sest puiduvajadus on endiselt olemas. „Kui võrrelda Skandinaaviaga, siis olid meil hinnad ikka väga kõrged, nüüd langevad natuke tagasi. Selline uskumatult kiire hinnatõus nagu mullu käib ehk korra kümne aasta jooksul.”

Kuna praegu on nõudlus vähenemas, siis Auna sõnutsi tasub raiet planeerima hakkaval metsaomanikul enne kindlasti veenduda, et puul ikka ostja olemas on. Lihtsam on puust lahti saada suurematel tegijatel, kel pikaajalised lepingud sõlmitud.