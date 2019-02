Turumuudatused lõpetavad Võistes hokikeppide tootmise

Hoolimata Frontier Hockeys toodetud puidust hokikeppide aukartust äratavast ajaloost, on ettevõte nii nagu teisedki maailma puitkeppide tootjad hädas.

1. märtsil on suurel osal Frontier Hockey 14 töötajast viimane tööpäev. Teisel korrusel, kus toodetele antakse lõplik välimus ja toimub pakkimine, lõpeb töö kaks nädalat hiljem. Koondamisteated on kõigil käes. Kontorisse ja lattu jääb kolm-neli töötajat.

Taveter tunnistab, et emotsionaalselt on raske nii temal kui ka koondatavatel, aga ta on rahul, et kollektiivis mõistetakse – tehase sulgemine on tingitud turu muutumisest.

„Keegi ei ole midagi valesti või halvasti teinud. Lihtsalt ühe toote elukaar on lõpule jõudmas. Meil on koostööpartnerid 25 maailma riigis ja nendelt saabuva info kohaselt kahaneb nõudlus puitkeppide järele iga kuuga. Mõnda aega ehk suudaksime nulli lähedal püsida, aga majanduslikult ei vea tehase tööshoidmisega praegusel kujul enam välja,” tõdeb Taveter. Hooneid ja seadmeid pole veel müüki pandud, äkki situatsioon muutub.

Seda, et koondatavad uut tööd ei leiaks, Taveter ei usu, sest tegu on väga kohusetundlike ja professionaalsete inimestega. „Uus võimalik tööandja saab väga väärt tööjõu,” on ta veendunud.

Rõhk kaubamärgi haldusele

Kaks nädalat tagasi käis Taveter Münchenis maailma ühel suuremal spordivarustuse messil ISPO, kus ka jäähokiga seotud ettevõtted alati esindatud on, ja arutas tulevikusuundumuste üle mitme hokimaailmas hinnatud kaubamärgi juhiga.

„Mitu suurt tootjat on puitkepitehase kinni pannud ja mitu plaanib seda teha. Näiteks juba 2014. aastal sulges uksed suur Adidasele kuulunud Soomes Forssa lähedal asunud tehas. On firmasid, kes vähendavad mahtu järk-järgult, sest mõningane nõudlus on veel säilinud. Väiksemas mahus väravavahikeppide tootmiseks otsitakse isegi partnereid, kellega koostööd teha. Oleme mõelnud ka teiste alade spordivarustuse peale, aga puit ei ole enam kuigi nõutud materjal, puidust tennisereketid kadusid turult näiteks juba 1980. aastate lõpus.”

Teoreetiliselt oleks ju võimalik Võistes liitmaterjalide ehk komposiidi peale üle minna, aga see ei pruugi toimida. Soomes üks tehas üritas, aga tootmine osutus Aasia konkurentidega võrreldes liiga kalliks ja ka toode ise polnud kõige õnnestunum. Tõsi, Ukrainas tehakse väga häid komposiitkeppe, aga seda Eestist märksa väiksemate tööjõukulude tingimustes.

Nüansse on palju ja maailm muutub pidevalt. Frontieri kaubamärki kandvat hokivarustust, komposiitmaterjalist hokikeppe, spordiriideid ja -kotte, mängijate näokaitsmeid ja kelguhoki kepilabasid pakutakse ala harrastajatele jätkuvalt edasi. „Kaitsevisiirid on toodetud Tšehhis, väravavahi kaitsmed Kanadas, kepid Hiinas, Myanmaris ja Vietnamis, tekstiil Hiinas ja Pakistanis. Hokimärkide haldajate suhtes kehtib teisteski valdkondades maad võttev tendents, et Euroopa Liidu riikides on tootmine liiga kallis,” avaldab Taveter.

Osa tooteid on ise välja töötatud, teiste osas toetutakse tootjate eksperdioskustele. „Keppide puhul nõuame väga konkreetseid omadusi,” kinnitab ta. Viimane kõige kõrgematele nõuetele vastav hokikepi mudel töötati välja koostöös ühe USA komposiidiinseneriga. Seda katsetanud mängijad on andnud positiivset tagasisidet, näiteks tänavu Läti meistrivõistluste play-off’i pääsenud Prizma klubi mehed.

Just enne Maa Elu külaskäiku on tehasest lahkunud Valgevene delegatsioon. „Tänu sealsele koostööpartnerile mängib meie komposiitkepiga näiteks Valgevene president, kes on suur jäähokientusiast. Nägime eritellimusega nr 1 päris palju vaeva, aga Lukašenka jäi rahule,” rõõmustab Taveter. Ühtlasi loodab ta, et Põhja-Ameerikas ja Euroopas väga populaarne spordiala leiab üha rohkem harrastajaid Eestiski. Tööd selle nimel tehakse.