Raadioamatöörid sooviksid kriisiplaanis oma rolli

Robert Kallasmaa sõnul võivad just raadioamatöörid olla need, kes on kriisiolukorras võimelised riigi katma alternatiivse sidega. „Raadioamatörism tähendab raadioside loomist amatöörraadiosideks eraldatud sagedusaladel, raadioside kaudu omavahelist suhtlust ja mõneti ka raadiosidesporti, kus üritatakse teisi raadioamatööre võimalikult kaugelt ja eri piirkondadest n-ö liinile saada.”

Raadiopisik nakatab

„Tõsisemad tegijad ehitavad-täiustavad ise oma tehnikat ja vastuvõtuantenne. „Raadio­amatöörid on loonud harrastusliku sidesüsteemi, mis tegelikult on väga professionaalne,” lisab ta.

See, kui pika maa taha õnnestub teiste raadioamatööridega ühendust saada, sõltub konkreetsetest levitingimustest. Raadioamatöör Robert Kallasmaa selgitab, et suvise väga hea levi korral pole võimatu Eestist rääkida ka näiteks Venemaa või Kesk-Euroopa raadioamatööridega.

„Minu raadioamatööridest kolleegid on jutule saanud näiteks Hollandi taksojuhtidega,” toob ta näite.

Raadioamatörismi eelis on Kallakmaa arvates just sõltumatus muudest süsteemidest. „Sa ei sõltu serveritest, kui akud on laetud, siis mitte ka elektrisüsteemist.”

Et inimest saaks nimetada raadioamatööriks, oleks tal vaja raadiojaama. „Kui keegi tunneb huvi, mida raadioamatörism endast kujutab, siis soovitaksin talle vabakasutuseks mõeldud lainealasid, mis on kasutuslitsentsivabad. Veoautodel olev raadiojaam, nn lällar on ju väga tuntud. Selle kasutamine ei ole keeruline, kuid teatud reegleid järgides on sidepidamine võimalik päris pika maa taha. Tihti juhtub, et alguses ostetakse autosse lällar ja hiljem tehakse endale juba raadioamatööri litsents ja saadakse isiklik kutsung. Raadiopisik on selline asi, mis väga kiiresti enda haardesse võtab.”

Maainimene on paremini valmis

Robert Kallasmaa selgitab, et Soomes on vabakasutuseks mõeldud raadiojaamad väga levinud. „Huvilisi on rohkelt ja süsteem on saadud hästi toimima. Eestis on suurim lootus pandud telefonidele. Mis saab aga siis, kui elekter kaob? Siis kaob numbriline andmebaas, lähevad maha mobiilimastid ja kaovad tagant serverid. Teisisõnu, kriisiolukorras pole mobiiltelefoniga mitte midagi teha. Kui inimesel on raadiojaam, siis on ta aga autonoomne ja tal on side olemas.”

Kasutatud, aga heas korras raadiojaama, n-ö lällari saab kätte mõnekümne auroga. „Juurde tasuks osta üks autoaku, see oleks siis raadiojaamale toiteks. Jaam ei võta palju voolu ja ega huviline kogu aeg ka eetris ei ole. Ant­enni saab ise teha, piisab kaablist, pistikust ja klemmiliistust. Ühesõnaga, komplekti saab kätte sadakonna euroga ja ongi kogukonnas üks toimiv süsteem olemas,” räägib ta.

Robert Kallasmaa loodab, et tal õnnestub kokku koguda aktivistide grupp, kes paneks oma piirkonnas jaamad püsti panema ja looks omavahelise võrgustiku.