Külapoel on oma hing

Mullu sügisel teatas Elva tarbijate ühistu, et sulgeb uue aasta algul kolm maapoodi, neist ühe Otepää vallas Nõuni külas. Põhjus: pikka aega toimetulekupiiril tegutsenud kaupluse kahjum on viimase kahe aastaga mitmekordistunud. Poeomanik lubas, et kes tahab hoonet üle võtta ja poepidamisega jätkata, saab kaupluse koos sisustusega tasuta rendile.

Külakoosoleku järel otsustasid Nõuni naaberkülas Neeruti kandis Rootsu Veski talus elavad Kaimo Tamm ja Kristiina Palu, et võtavad kauplusehoone üle. Nad tegelevad põllumajandusega: maasikad, aedviljad, küüslauk, kartul, lambad, kanad jms. Nad on ka mesinikud.

Ida-Virumaalt Valgamaale kolinud perenaine on varem poodi pidanud. „Sa pidasid ju enne Ida-Virumaal 20 aastat poodi,” sõnab mees ja vaatab naisele otsa. Pood sulges kolm aastat tagasi uksed. „Kui kinni panime, mõtlesime, et ei enam hakka poodi pidama...”

Talukaup otse põllult

Kristiina Palu majandada oli mitu poodi Ida-Virumaal. „Kui poepidamisega lõpetasin, ütlesin küll endale – mitte kunagi enam,” tunnistab ka tema. Ometi läks teisiti. „Oleme Nõuni poest palju kordi mööda sõitnud. Tihti mõtlesin, et küll oleks vahva, kui see oleks meie käes. Nii et soovidega tuleb ettevaatlik olla, sest need võivad täide minna.”

„Külainimesed ikka soovivad, et siin oleks pood. Eks see natuke missioonitundest on ka, ega me siit suuri pudrumägesid looda,” märgib Tamm. „Teadsime, et võtame Coopi käest üle asja, mis ei ole kasumit tootnud. See on toonud kahjumit ja pandi seepärast kinni.”

„Meie tahame ikka olla paremad,” lisab perenaine. Selleks teevad nad majas muudatusi. Poest saab vajaliku kraami kätte ja lähitulevikus hakkab hoones tööle köök, kus maitsvaid oma retseptiga kulinaartooteid tehakse. Poest hakkab saama ka talukaupa.

Ainult kohaliku elaniku peal väikepood ei tööta. Nii tulebki möödasõitjaid rohkem poodi meelitada

Kuna nad ise on talupidajad, siis suurem osa talukaubast tuleb otse nende põllult. Kuid nad ootavad teisi ümberkaudseid väiketootjaid oma kaubaga nende poodi – ikka selleks, et valik oleks lai ja rikkalik. „Enne oleme siinsamas Nõunis müünud varajast kartulit ja maasikaid,” ütleb peremees, kes kiidab poe asukohta: otse Tartu-Otepää maantee ääres.

Samas on talvepealinn kaheksa kilomeetri kaugusel, kus käiakse ka suuremast poest sisseoste tegemas. Seda enam, kui tasuta buss sõidab.

„Ainult kohaliku elaniku peal väikepood ei tööta. Nii tulebki möödasõitjaid rohkem poodi meelitada,” sõnab Tamm. „Peame leidma omaenese väga hea asja, mis hakkab rahvast poodi tooma. Aga oma väikeses külapoes on alati hea lähedal käia – ei pea näiteks odavama piima pärast tasuta bussi ootama ja suures poes selle järel käima.”

Peremees on seda meelt, et ühel hetkel tüdinevad inimesed suurtes poodides ja kaubanduskeskustes käimisest ja leiavad üha rohkem tee väikesesse hubasesse poodi, kus saab meeldiva müüjaga otse suhelda. „Räägitakse, et see suundumus on ka mujal maailmas,” lausub ta. „Usun küll, et ükskord tuleb see aeg tagasi.”

„Külapoel on ikkagi oma hing olemas. Suurtes poodides, keskustes seda ei ole,” lisab Palu.

Teavad, millega riskivad

Nad alustavad poepidamist oma perega, abiks on lähedased. Tulevikus on plaan tubli töötaja juurde palgata, et jõuaks ise kõik oma talutööd ära teha.

Kristiina Palu nõustub, et neil on küll kogemusi poepidamisega, aga see võib teinekord olla ka miinus. „Teame, millega riskime. Teame, mis võib ees oodata. Aga loodame, et läheb hästi. Ega me muidu teeks ju seda.”

Kui kõik läheb plaanipäraselt, avab Nõuni pood uksed sel kuul. Osa sisustusest on tarbijate ühistu ajast poes alles, osa on uute poepidajate endi oma.

„Soovin pealehakkajatele edu ja jaksu! Kauplustel hakkab hästi minema, kui nad eristuvad ketikauplustest, näiteks kui neis on palju omatoodangut. Tean, et Nõunis seda teed minnakse,” ütleb Elva tarbijate ühistu juhatuse esimees Hando Ivask. „Kindlasti on eduks tarvis head suhtlust ja kogukonna toetust.”