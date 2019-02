India toiduvõlur mängib Paides vürtsidega

Veidi enam kui pool aastat tagasi Paides avatud toidukoht Vaga Mama on asjaosaliste sõnul linlaste poolt omaks võetud. Rohkem kui päevaseid lõunatajaid on neid, kes tellivad vürtsikamaid ja aasiapäraseid roogi endale kaasa õhtuks.

Soovitakse maitse­plahvatust suus

Vürtsikust seal juba jagub, sest köögis teevad kokanduslikku võlukunsti eriti kauge kandi mehed, ühel aasta alguse kesknädalal näiteks Indiast pärit Raj Kumar, kes on paar aastat Eestis ja nüüd mõned kuud Paides toimetanud.

Klientide maitsemeeled on Raj Kumari sõnul isesugused. On neid, kes tahavad väga mahedaid roogi, ja neid, kes otsivad menüüst välja kõige vürtsikamad toidud. „Viimaseid on siiski vähe,” täiendab Paide toidukoha klienditeenindaja Kristin Raja. „Olen ka ise tagasihoidlikumate maitsete pooldaja. Toidud on siin head, kuid väga tšillised road mulle ei maitse.”

Paide toidukoha köögis vihuvad vahetustega tööd teha kaks kaugema kandi meest. Mõlemad elavad Paides. Kristin Raja ütleb, et uudistajaid, kes neid alles nüüd, pool aastat pärast avamist üles leiavad, on omajagu. „Siiani on läinud päris hästi. Ka omanik on rahul,” ütleb ta.

Keskmisel päeval on sööjaid 40–60 ringis. „Valdavalt soovitakse ikka kana, kas mee-tšillikastmes või magushapuna,” kõneleb kaks kuud seda tööd teinud Raja. „Kõrvale serveerime riisi või nuudleid või hoopis riisinuudleid, aga need pole väga populaarsed. Valdavalt soovitakse ikka nuudleid.”

Raj Kumar tuli Paide Vaga Mamasse tööle ühest Pärnu kohvikust. Tema vend töötab samuti Eestis.

Kuigi vahepeal olid väljas krõbedad külmakraadid ja lund on endiselt rohkesti, tunnistab Kumar, et talle selline talveilm meeldib. „Indias ongi liiga palav.”

Vaga Mama avas Paides Pärnu tänaval uksed eelmisel suvel. Vaga Mamal on toidukohad ka Tartus, Viljandis, Põltsamaal ja Keilas, ­Haapsaluski avati söögikoht.

Kindel olla ei saa

Kokandusoskustega indialasi on Paides tegutsenud ka varem. 2015. aasta sügisel kavandas linna keskväljaku ääres tegutsenud Paide Plaza järjekordset menüümuudatust, lisati indiapärased road.

Selle eest pidi hakkama hoolt kandma Lõuna-Indiast pärit kokk Francis Crasta. „Miks peaks Paide või Järvamaa elanik sõitma Tallinna või Tartusse, et India toitu süüa, seda saab siinsamaski teha,” leidis Paide Plaza eestvedaja Vitali Nantoi toona.

Vabalt eesti keelt kõnelev Francis Crasta ütles, et toidumaailma saladustesse sukeldus ta 14aastaselt ja töötas kodumaal mitmes tipprestoranis. Maitseainete õiges vahekorras segamine on India kokakunsti suur saladus. Eriti tähtis on maitseainete hea kvaliteet.

Lõuna-India kööki propageeriva peakoka menüüst pidi plaani kohaselt leidma lamba-, veise-, kana-, kala- ja sealiha, samuti krevette. Ja muidugi riisi.