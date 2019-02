Maaeluminister andis üle 36 ministeeriumi teenetemärki

Maaeluminister tänas aktusel kõiki neid, kes igapäevaselt maaelu edendamisega tegelevad. „Tänan südamest põllumajanduse, toidutootmise ja maaelu valdkonna edasiviijad – teie tegutsemistahe ja panus maaelu arengusse on hindamatu tähtsusega,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Maatarkus, töökus, nõudlikkus ja usk paremasse homsesse on meil aidanud jõuda siia, kus täna oleme. Usun, et needsamad omadused viivad meid ka edasi.“