Septembrist kehtima hakkav okastraadikeeld tekitab segadust

Eesti lamba- ja kitsekasvatajate liidu juhatuse esimees Urmas Aava ütles, et kõnealune määrus on juba kümme aastat tagasi tõtakalt vastu võetud ja nüüd on seal klassikalises mõistes “näpukad”. Kuivõrd okastraadi kasutamise keeluga seoses mainitakse vaid väliaedikut ja mitte karjamaad, siis see määrus karjamaa kohta ka ei käi. Ametnikud püüavad igasuguste selgitustega asja õigustada, sest ükski ametnik ei saa tunnistada, et nad omal ajal tegid selle määruse puudulikult.