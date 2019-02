Piimafarmi avamine tõi kohalikule lasteaiale üle 3000-eurose kingituse

Lasteaia direktor Kati Koplimäe meenutas, et kui Trigon Dairy Farming Estonia tegevjuhilt Margus Mullalt tuli jaanuari keskel telefonikõne, et nad soovivad lasteaiale annetuse teha, oli kogu lasteaiapere väga rõõmsalt üllatunud.

“Tänutunne ja siiras rõõm valdas meid kõiki. See on väga meeldiv ja oluline, et kohalik ettevõte meid märkab ja omapoolse panuse annab. Sellised hetked ühendavad ja annavad tunde, et oled õigel teel. Oleme siiralt tänulikud,” sõnas ta.