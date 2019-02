Läänemere-sõbralikku talunikku ootab väärikas tunnustus

Kaheksandat korda toimuvale rahvusvahelisele konkursile võivad kandideerida nii suured kui väikesed, nii mahe- kui ka tavatootmisega tegelevad põllumajandustootjad, nii taime- kui ka loomakasvatajad üle kogu Eesti.

Samuti võivad oma kandidaate esitada põllumajandustootjate/talupidajate esindusorganisatsioonid, teised talunikud, konsulendid, riigiasutused jt.

Kandideerimisvorme oodatakse kuni 31. märtsini.

Infot kandideerimise kohta leiab: elfond.ee/laanemeretalunik

„Suur mure meie kodumerega on selle eutrofeerumine ehk lihtsamini öeldes ületoitmine, mida põhjustavad teiste hulgas ka põllumajandusest veekogudesse jõudvad liigne lämmastik ja fosfor. Meie näeme seda näiteks vetikate vohamisena, kuid see on üks põhjuseid, miks meie meres on suured surnud tsoonid, kus mereelu on lakanud,“ seletas tagamaid ELFi keskkonnaekspert Aleksei Lotman.

„Õnneks on Eestis, mis tervenisti asub alal, kust Läänemeri enda vee saab, palju loodussõbralikke ja arukaid talunikke, kes enda tegevuses pööravad rõhku sellele, et veekeskkond oleks hea tervise juures. Selle kinnituseks on Eestis juba seitsmel korral saanud selle konkursi kaudu tublisid talunikke kiita,“ lisas Lotman.

Eelmise aasta Läänemere-sõbraliku taluniku konkursi võitis Eestis Pajumäe talu peremees Viljar Veidenberg Viljandimaalt. Konkursi võidu tõi pidevalt keskkonnasäästule mõtlev lähenemine, eeskujulikult läbi mõeldud toitaineringlus ning innovaatiline ressursikasutus vastavatud uues meiereis. Edasi läheb konkurss rahvusvahelisel tasemel ning oktoobris esindas Pajumäe talu Eestit rahvusvahelise žürii ees.

Konkursil (Baltic Sea Farmer of the Year) on kaks vooru: kohalik ning rahvusvaheline. Rahvusvahelises voorus osalevad 11 riigi talunikud.

Iga riigi žürii valib välja kohaliku võitja, kes saab auhinnaks 1000 eurot ning esindab riiki rahvusvahelisel konkursil. Rahvusvahelise peaauhinna võitja saab 10 000 eurot auhinnaraha.