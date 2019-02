Argipäev maaraamatukogus: kütmist vajavad ahjuhiiglased

Erinevalt Amblast (seal on raamatukogu ühes majas kultuuri- ja noortekeskusega) kannabki Käravetel kohalik raamatukogu n-ö kogukonnakeskuse rolli. Kunagise algkooli teisele korrusele sisseseatud raamatukogu tavakülastajad on kohalikud lugemishuvilised pensionärid. On neidki, kes mõnel talvepäeval tulevad lihtsalt sooja ja lobisema, näiteks teisipäevase kalaauto ootamise eel aega parajaks tegema.

Eleri Kang alustab oma Käravete tööpäevi uste lukust lahtikeeramise ja ruumides tulede põlemapanemisega, kuid sellega lihtsad tööd ka piirduvad. Puukorv kätte ja teekond viib maja taha puukuuri. Kütmist vajavaid ahje on teisel korrusel kaks. Selleks, et ruumid oleksid talutavalt soojad, tuleb kütta mitu-mitu korvitäit puid. Suurusest hoolimata pole raamatukogu esimene ahi kuigi hea soojapidavusega. „Teise ahju soojaksaamine võtab kaua aega, kuid soe püsib ahjus sees ka päris kaua,” räägib ta. „Oleme siin naernud, et talvel on nii, et tulen esmaspäevaks-teisipäevaks tööle, kütan kõik päevad hoolega ja kui lõpuks on ruumid soojad, siis keeran raamatukoguukse kinni ja töötan edasi hoopis Amblas.”

Tuletegemine võtab mõnikord vähem, mõnikord jälle rohkem aega. „Õnneks raamatukogus materjali jagub,” jätkab Eleri Kang naljaga. Või siis mitte. Kiita saab ka maakonnaleht Järva Teataja, ei, mitte lugude või kujunduse tõttu, tasemel on hoopis ajalehepaber. Tulehakatusena.

Ühel 2019. aasta alguse teisipäeval külastas esimene inimene kella üheksast avatud olnud Käravete raamatukogu kell 10.42. Pärastlõunani oligi too ainsa lugejana kirjas. Eleri Kang lohutas end sellega, et külastaja käis kolme inimese eest, tuues tagasi nii enda, tütre kui ka mehe laenutatud raamatud.

Käijaid oli ennelõunasel ajal tegelikult rohkem. Üks oli õhksoojuspumba (jah, raamatukogumajas on selliseid seadmeid kaks) remondimees. Teine tuli lobisema ja teisipäevast kalaautot ootama. „Käravete raamatukogu jaoks on palju juba viis-kuus inimest päevast,” toob juhataja välja. „Püsikäijaid on vast paarkümmend. Eelmise aasta aruande järgi on selliseid inimesi 60 ringis. Amblas muidugi rohkem.”

Tolle teisipäeva pärastlõunaks, kuigi Käravete raamatukoguga sama korrust jagab ka juuksurisalong ja maja alumisel korrusel tavatseb koos käia külaaktiiv, pole inimesi ei majaümbruses ega koridorides ja treppidel liikumas näha. Eleri Kang saab nautida oma töö vilju, ta on raamatukogus ahjulaadsete soojusest õhkuvate „tuumareaktoritega” kahekesi. Enne kl 16 ta uksi kinni ei pane.

Inimeste kohalemeelita­miseks tuleb pingutada

Käravete raamatukogus on olemas avalik internetipunkt. Kolme töökuu jooksul jaanuari keskpaigani polnud Eleri Kang kordagi näinud, et seda oleks keegi külastajatest kasutanud. Räägitakse, et kasutajaid varem siiski oli.

Teisisõnu, raamatukogust saadav raamat peab maainimese jaoks olema ikka traditsiooniline, kaante ja lehtedega, paberile trükitud tekstiga, mitte mingi audio- või digiraamat, mida kuvarile jõllitades lugeda/kuulata.