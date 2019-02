Ilus puiestee eeldab sobivat kohta

Ent lugu pole ju tänapäevalgi lootusetu: parkides, suurtes eramaavaldustes, rannapromenaadidel ja talude sissesõiduteede ääres on ühe- või kahepoolne allee ikka teelise tore kaaslane. On ju eriline tunne, kui kodutallu juhib puiestee. Oma karjamaalt ja kraavikaldalt toodi taludes selleks tihti vähenõudlikke ja lühemaealisi kaski ja pihlakaid. Kuid istutati ka pärna, tamme ja vahtraid ning vanimad talupuiesteed on rohkem kui sajandivanused.

Puiesteid ei ole päriselt unustatud ka uutes asumites. Näiteks Viimsi poolsaarel kena haljastusega Kelvingis, kus elamuehitus läks lahti 1990ndate keskel, on ruumi leitud ka puudele: tähtsamaid tänavaid ääristavad seal sam­masja võraga tammed ja madalakasvulised pihlakad.

Allee istutatakse aastateks, see on alati sündmus ja paraku üsna kulukas töö. Talvel on aega hoolega järele mõelda, kas ja kus teie valdustes allee jaoks ruumi on; ega see mõnele liinile või lund lükates ette ei jää; milline liik kõige paremini sobiks, kas see puu teile raagus olekus (meie kliimas on nii ju pool aastat) üldse meeldib ja kust osta suuremaid kõrgetüveliseks koolitatud ja korraliku juurepalliga puid, mis kindlasti hästi kasvama lähevad.

Et puiestee kasvaks ilus ja ühtlane, tuleb see istutada korraga ja ühevanustest puudest, niiskus- ja valgusolud peavad aga olema võimalikult sarnased kogu allee ulatuses. Liiki valides arvestage mulla viljakuse, niiskuse ja kohakliimaga. Viljakamat pinnast tahavad pärnad, harilik ja punane tamm, harilik vaher. Kehvemate tingimustega lepivad aga nt arukask, pooppuu, harilik pihlakas, raagremmelgas ‘Bullata’.

Allee võib olla ühe- või kahepoolne. Kahepoolsel (puuderida mõlemal pool teed) puiesteel võivad puud asetseda nii kohakuti (ruutasetus) kui ka vaheldumisi (kolmnurkne asetus). Istutades tuleb laia võraga puude (tamm, saar, lehis) vahekauguseks jätta 10–12 meetrit. Pärna, vahtra, kase ja ebatsuuga vahekauguseks sobib alleel arvestada 6–10 m, pihlakale ja nulule piisab 4–6 m. Ka vähese liiklusega eratee ääres on puu juurtel ruumi tarvis, ärge istutage neid seepärast teepervele lähemale kui 2–4 m.

Haigused kiusavad

Liikide valikut kitsendavad tänapäeval tuntavalt haigused ja eriti haiged on kunagised lemmikud pärnad. Puid vaevavaid seenhaigusi on mitu, nende ohtlikkus paistab juba nimest. Juba mitukümmend aastat on meil pärnasid rikkunud pärna võrsesurm ning Eesti Dendroloogia Selts soovitab seepärast hariliku pärna asemel alleesid rajada suurelehisest, läiklehisest või hõbepärnast, mis haigestuvad harva. Tamme äkksurma, millel on palju peremeestaimi (sh rododendronid), tuvastati Eestis esimest korda 2006. aastal. Meil on levima hakanud ka jalakasurm, mis hävitab aastaga elujõulise puu. Seenhaiguste tekitajad levivad kergesti nakatunud taimede, mulla, kastmisvee, vihma ja tuulega.