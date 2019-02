Miks ma armastan väetist?

Taolist elementide puudust mullas ja toidus saab vähendada spetsiaalsete mineraalväetistega, mis on kasulikud nii taimedele, loomadele kui ka inimestele. Juba 40 aastat on näiteks lisatud Soomes väetistele seleeni ja seda mitte taimekasvu stimuleerimiseks, vaid just loomade ja inimeste tervist silmas pidades. Omal ajal saadi aru, et odavam ja kindlam on mineraalväetiste kaudu inimeste tervise eest hoolt kanda, kui pärast haiguste ravimisele raha kulutada. Siit paljudele üllatav järeldus – mineraalväetistega kasvatatud toit võib tervislikum olla kui naturaalselt kasvanud. Lühidalt: viljakas toitainetega tasakaalus muld tähendab terveid taimi ja see omakorda tagab meie tervise.

ulatuslikud muudatused Eestis

Eestis on väetiste kasutamine aastate jooksul teinud läbi suuri muutusi. Kuuekümnendatel, kemiseerimise buumi alguses, hakati üha enam väetisi tootma ja kasutama. Saagikus aga eri põhjustel meil ei suurenenud ja võib julgelt öelda, et seitsmekümnendad ja kaheksakümnendad olid kahekümneaastane aeg, kui väetisi kasutati ligemale kaks korda enam, kui tolleaegse saagi saamiseks vaja olnuks.

Üheksakümnendatel vähenes mineraalväetiste kasutamine Eestis 12 korda (mitte protsenti) ja põldudel kasvatati saaki suuresti vaid mullavarude arvel. Sajandivahetuse järel on mineraalväetiste kasutamine tasapisi kasvanud, kuid osa elemente, nagu fosfor ja kaalium, on juba kolmkümmend aastat olnud negatiivse bilansiga. See tähendab, et saagiga viime neid põldudelt ära rohkem, kui väetistega tagastame.

Piltlikult öeldes keerati vanker ühest kraavist teisele poole teed kraavi. Oli ju vaja nõukogude aja lõppedes kasvõi protestiks teha kõike teistmoodi, sest ilmne üleväetamine tekitas põhjendatud vastuseisu ja mineraalväetistele negatiivse kuvandi. Praegu kasutame Eestis väetist poole vähem kui nelikümmend aastat tagasi, toodame aga taimekasvatussaadusi kaks korda enam! Hoolimata senise kasutamise suurenemisest oleme aga ELis väetisekoguste poolest põllupinna kohta viimaste hulgas. Nagu ka saagikuse poolest.

Kui nüüd looduse pärast muretsejad vaatavad statistikat ja hüüavad hirmuga, et väetiste kasutamine on suurenenud, siis mõnes mõttes on neil õigus, sest võrdluse baasiks võetakse eelmise sajandi lõpukümnend, mis Eesti põllumajanduse jaoks oli katastroof. Näiteks kasutati siis kogu Eestis sama palju väetist kui nõukogude ajal Rapla rajoonis – 65 000 tonni, mis oli mitu korda vähem, kui taimede tasakaalustatud toitumiseks tarvis olnuks. Praeguste kogustega oleme samal tasemel kuuekümnendate aastate esimese poolega, see oli aeg enne kemiseerimist.

Muld on üks vähestest asjadest, mis õigesti kasutades järjest paremaks muutub.