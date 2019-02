Suurfirma mees eksitab arvudega

Kohe alguses teeb ta põhimõttelise vea, väites, et künnil kulub ühel hektaril 15–20 liitrit diislikütust. Nii palju kulus kütet 30 aastat tagasi Odessa atradega 25–30 cm sügavuselt kündes.

Tänapäeval kulub lääne firmade atradega 18–22 cm sügavuselt kündes 10–11 liitrit kütust. Seda tõendasid enam kui kahekümne aasta eest Kuusikul tehtud katsed, kus katsetati Kvernelandi atrasid. Kütusekulu on otseses sõltuvuses ka künnimehe kogemustest ja oskustest.

Künnipõhine mullaharimine ei pea olema viiekordne põllul sõitmine nagu artiklis esitatud skeemil. Piisab ühekordsest korralikust künnist, kui ader on varustatud tihendusrullidega (ja põld on külviks valmis). Nii on kulu võrreldav pindmise mullaharimise kuluga. Künnipõhise mullaharimise korral pole üldjuhul vajadust üldhävitava toimega umbrohutõrjevahendi (herbitsiidi) järele. Nii nagu areneb taimekaitsevahendite tootmine, areneb ka adratööstus. Üks ei välista teist.