Digiideede seas oli võidukas uuenduslik metsamõõtmise tarkvara

„Digioskuste arendamine annab konkurentsieelise mistahes valdkonnas. Tehnoloogia areng mõjutab oluliselt mitte ainult programmeerijaid, vaid näiteks ka juuksuri või koka erialasid. Just kutsehariduses on eriti oluline IKT-ga seose loomine, et õppurid näeks võimalust oma oskuste praktiliseks rakendamiseks ja oleks valmis oma äriideid tehnoloogia toel ellu viima,“ ütles Tammist.

Ekspertžürii liikme, Samsung Eesti mobiilidivisjoni juhi Antti Aasma sõnul on hea meel tõdeda, et kutseõpilased on välja tulnud leidlike digilahendustega, mis annavad konkurentsieelise tulevaste tööandjate silmis.

„Töökohad on üha enam seotud IKT-ga. On ütlemine, et tuleviku töötaja profiil on T-tähe kujuline. See tähendab, et inimesel on lai arusaam eri valdkondadest ning spetsialiseerumine mingil kitsal alal. Seepärast on oluline ka digipädevuste omandamine,“ lisas Aasma.