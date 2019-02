Põlde rüüstavad haned ei karda inimest ega pauku

„Minu põldudel söövad nad kevadel orast, külvatud suvivilja, herne ja oa seemet nokivad maa seest. Kel rohumaad, siis neil söövad haned värske ädala nii ära, et esimene niide on peaaegu olematu,” räägib Kreen.

Kogutud andmed näitavad, et haneliste tekitatud kahju on viimastel aastatel suurenenud just Mandri-Eesti keskosas, kus on viljakamad põllud ja kasvatatakse rohkem teravilja. Keskkonnaametile esitatakse kahjunõudeid viimastel aastatel keskmiselt 1,2 miljoni euro ulatuses, millest makstakse aastas välja keskmiselt 300 000 eurot. Aastal 2017 sai rändlindude tõttu kahju 91 põllumeest, 2015. aastal oli neid 126. Paraku ei kajasta see arv tegelikku olukorda.

„Kevadtööde aeg on meie laiuskraadil väga lühike ja paljud põllumehed ei jõua sel ajal tegeleda kahjude hindamise ja kompensatsiooni taotlemisega,” nendib Lamp. „Põllumehed on teinud ligilähedasi arvutusi tegelike kahjude kohta ja nende sõnul võivad need ulatuda 10 miljoni euroni.”

Kui palju jõuavad linnud põldu laastada, sõltub suuresti sellest, kui palju inimene neil seal olla laseb. Kui linnud peletamata jätta, on nad suutelised näiteks hernepõllu täiesti tühjaks nokkima. Kreen ütleb, et kui linnud vaid korra taliviljaorast näksiksid, ei juhtuks midagi hullu, kui aga hakkavadki põllul käima ja ampsavad ära iga maast välja pugeva rohelise lehe, sureb taim lõpuks välja. Nii jääb põllust järele viie- kuni kümnemeetrine serv tee ääres, kuhu linnud autosid peljates ei lähe, aga ülejäänud põld on must maa.

Miks arvukus kasvab?

Kreen on tähele pannud, et mida aasta edasi, seda varem haned kohale jõuavad. Nad tulevad Eestisse kohe pärast lume sulamist ja jäävad siia pesitsuspaigale lendamiseks rasva koguma 15.–21. maini.

See, et haneliste arvukus aina tõuseb, pole vaid meie põllumeeste kurtmine, sama on kinnitanud riiklikud ametkonnad muudes Euroopa riikides, samuti ornitoloogide esindajad.

Näiteks suur-laukhanede puhul on nii, et kui 1950. aastatel oli neid siin vaid 10 000 kuni 50 000 isendit, siis nüüdseks on nende arv kasvanud 1,2 miljonini.

Kreen rõhutab, et hani on elanud siin piirkonnas ammu enne inimest ja peaks toituma looduslikust toidust, mitte aga kultuurtaimedest. Populatsiooni meeletu kasvu põhjus on nii loodusliku vaenlase puudumine kui ka liiga heaks muutunud toidubaas.

Hani targa linnuna õpib kiiresti ja saab aru, et kogu see mürin-kärin ja tulevärk talle kahju ei tee. Julgemad kõnnivad lihtsalt pisut eemale.

Lamp soostub, et põldudelt saadav energiarikas toit, eelkõige teravili on lindude populatsiooni kiire kasvu põhjus, mis ühtlasi nõrgendab neid. „Sellel on väga palju sarnasust ulukite lisasöötmisega, mida me peaksime elujõuliste populatsioonide puhul kindlasti vältima,” rõhutab ta. Ühelt poolt muudab selline toitmine ulukid sõltuvaks ja nad kohastuvadki kultuurtaimedest toitumisele. Teisest küljest on nõrgenenud ja kunstlikult suureks paisutatud populatsioonid vastuvõtlikud igasugustele taudidele.