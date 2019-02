Ettevõtlikud naised panid püsti õhtuse välkturu

Aga liiga kinni oma uskumistes olla ei tasu, sest kümmekond minutit enne kella viit keerab parklasse esimene auto. Sealt tuleb välja kohalik naine Ege. Hetk, ja tal on hange püsti pandud laud. Hetk, ning laua peal on lina ja lina peal kaup.

Kauple kapotil või laual

Esimesel Roosna-Alliku OTTi (otse tootjalt tarbijale) turul Ege ei osalenud. „Meil oli tookord taidlejate jõulupidu,” põhjendab ta.

Teistel kordadel ehk ülejäänud neljapäevadel on ta Pärnu-Rakvere maantee ääres oma kaubaga alati kohal olnud. Selliseid kauplemiskordi on kokku saanud kuus.

Sel korral oli Egel pakkuda ema talust kanamune, kõrvalkülast mett ja isiklikku käsitööd, heegeldatud loomadest pajakinnasteni.

Naise sõnul on seni välkturul läinud päris hästi. Kordi, mil midagi müügiks pole läinud, teab ta nimetada vaid üht, aga seegi aeg maanteeäärset seismist läks tegelikult asja ette, sest naine sai tellimuse. „Laadakauplemine on minu jaoks hobi. Küll üle pea kasvanud, kuid ikkagi hobi,” selgitab ta. „Mulle meeldib selle asja juures nii kohapealne kauplejate kui ka ostjate seltskond, samuti kauplemine ise.”

Roosna-Alliku neljapäevaõhtusel välkturul on müüjaid väljas olnud neli kuni kuus, kala- ja vorstimüüjast kohalike kauplejateni. Müüdud on ka külmutatud marju. Eksootilisemast kraamist on pakutud näiteks kodust sušit.

Seekord oli kauplejaid kohal kolm, Ege oma segakaubaga ja kaks leivamüüjat.

See siin on uute tuttavate leidmine, kodust väljatulemine, meeldivas seltskonnas vaatamine, kuidas mul täna kauplemisega läheb.

Kui koduleivaküpsetaja Anu kohale jõudis, oli ta varmalt valmis kasutama Ege kaasatoodud lauakest. Aga Eda näitas, et mingit kauplemis­atribuutikat pole vajagi. Lao auto aga kaupa täis, sõida kohale ja säti kapotile kaasatoodust pisike valik. Küll huvilised sinu juurde tee leiavad.

Eda oli jaanuari lõpus Roosna-Allikul väljas alles teist korda. Lisaks leivale oli naisel pakkuda angervaksasiirupit ja käsitööd, beebisokkidest sussideni. Kõikide asjade valmistaja oli ta ise.

„Angervaks on ju vana aja aspiriin,” räägib ta. „Kui polnud apteeki, kust aspiriini osta, tehti ju angervaksast teed. See oli valu ja palavikku alandava toimega. Jah, loomulikult ka uskumise jõud on suur, kuid mina arvan, et angervaks töötab loodusravimina päriselt.”

„Läinud on hästi,” kinnitab temagi kauplemisõhtutele tagasi vaadates. „Ega ma esimesel korral kapotti päris tühjaks ei müünud, midagi jäi ikka seemneks ka, kuid ega ma ei tulegi siia kasu pärast. See siin on uute tuttavate leidmine, kodust väljatulemine, meeldivas seltskonnas vaatamine, kuidas mul täna kauplemisega läheb.”

Mida rohkem müüjaid, seda rohkem ka ostjaid. On välja kujunenud, et ennekõike meelitab inimesed Roosna-Allikule kalamüüja.