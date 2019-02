Lambapiimatooteid eestlane alles õpib hindama

Saksamaalt koos lammastega

Raplamaal Ohekatkul Männiku talus piimalambaid kasvatavad Kaisa ja Priit Tähe jõudsid lammasteni tänu hobustele. „Otsustasime 2015. aastal minna Saksamaale tööle ja end hobuste asjus täiendama. Loode-Saksamaad ehk Hannoveri ja Bremeni kanti, kus rakendust leidsime, peetakse hobuste poolest kõige rikkamaks piirkonnaks maailmas. Mõni lausa väidab, et seal on hobuseid rohkem kui inimesi. Hobused on meile südamelähedased tänagi, aga seal nägime, kui hinnatud on lambapiim ja sellest tehtud tooted. Järgmisel suvel tulin koos laste ja esimeste Ida-Friisi tõugu piimalammastega koju tagasi, Priit jäi veel pooleks aastaks Saksamaale. Sealtmaalt me seda piimalammaste asja siin Männiku talus arendame,” võtab osaühingu Männiku Piimalambad perenaine Kaisa Tähe perefirma tegevuse algusaastad kokku.

Hakatuseks toodi 15 utte ja 3 jäära, nüüd on karjas poo­lesaja lüpsma tuleva looma ringis. „Otsustasime täiesti puhtatõuliste lammaste, mitte ristandite kasuks. Nende hind oli mõistagi kallim. Piimalammaste eksport Saksamaalt on viimastel aastatel hoogu kogunud, tohutu palju lambaid viiakse Inglismaale, Venemaale, Iisraeli ja mujale, nii et meil oli keeruline üldse jutule saada. Kui poleks olnud isiklikke kontakte ja keeleoskust, polekski me häid loomi saanud. Sakslased müüvad suuri partiisid aretusorganisatsioonide kaudu ja meiesuguste väikeklientidega nad reeglina jännata ei viitsi,” selgitab Priit. Tänu tollal tekkinud sidemetele on Tähedel õnnestunud aidata teisigi Eesti lambakasvatajaid ja importida tõuparanduse eesmärgil siia hinnatud tõuloomi, ka lihalambaid.

Lambapiimatooted au sees

Saksamaal pole Männiku talu pererahva hinnangul tõenäoliselt ühtegi toidupoodi, kust lamba- ja kitsepiimatooteid osta ei saaks, sortiment on väga kirju. „Kuigi maailma piimatoodangust moodustab lambapiim vaid ühe sajandiku, võiks sealsete juustulettide järgi hoopis muud arvata. Tõenäoliselt näitab lambapiimatoodete eelistamine seal ka staatust – võin endale lubada kõrgema klassi ja hinnaga kaupa.

Kui enda esimesi tooteid Eestis pakkusime, nägime, et eestlane ei tea lambapiimast midagi ja võõrastab sellest tehtud tooteid, aga tasapisi on kliente lisandunud,” kinnitab perenaine ja pakub proovimiseks lambapiima. Esimene mulje on, et lehmapiimaga võrreldes on see hulga magusam ja üsna rammus. „Mõned hakkavad enne maitsmist rääkima kasukamaitsest, aga siis veenduvad, et tegu on väga mõnusa joogiga, mis eriti meeldib lastele. On kliente, kelle lapsed keelduvad muud piima joomast. Selles sisalduv laktoos on lehmapiimast täiesti erinev, nii et seda saavad juua ka laktoositalumatud. Meil on mitu sellist klienti, olen ise ka üks selline,” räägib Priit.

Vabariigi sünnipäeva paiku hakkab tööle uus meierei ja lüpsisüsteem, ühtlustub toodete kvaliteet ja lihtsamaks muutub pakendamine.