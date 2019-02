Uus laut suurendas piimatoodangut

Trigonil on plaanis on veelgi laieneda: Kaius on kavas ehitada juurde noorkarjalaut 1100 loomale ja Väätsa 2200 lehmale lisanduks 1100. Toetuse taotlused PRIAsse on esitatud.

Kaius on praegu on 680 lehma. Oma karja juurdekasvuga, milleks kulub kuni kaks ja pool aastat, saab uus laut täis. Üks põhjus, miks seda ise teha, on see, et tiined mullikad on osta suhteliselt kallid, kuid ostuga kaasneb risk, et ostad sisse ka haigused. Tulevikus saab Kaius olema kuni 1200 lüpsilehma.

Kas Eesti põllumajandusel on tulevikku?

Trigon Dairy Farming Estonia ASi nõukogu esimees Joakim Helenius kõneles teemal, kas Eesti põllumajandusel on tulevikku. Ta märkis, et viimased paarkümmend aastat on piima hind olnud heitlik ja pole muude kulude tõusuga alati kaasas käinud. Põllumajandussektor on saanud osaliselt hakkama laenude abil.

Helenius küsis, miks sellises olukorras siiski investeerida põllumajandusse. Trigon on seda teinud, sest Eesti piimafarmid on Euroopa suurimate hulgas ja piimatootmises saab lisada efektiivsust palju kiiremini. Tema sõnul on suured piimafarmid kuluefektiivsed ja mida suurem tootmine, seda suurem kasumlikkus. Alla sajapealistel lüpsifarmidel ei näe ta pikas perspektiivis tulevikku piimatootjatena.

„Arvude vastu pole argumente, poliitiliselt on hea rääkida, et peame väikeste farmide piimatootmist toetama, aga see pole loogiline, midagi muud tuleb välja pakkuda. Nemad peavad leidma oma niši, mis ei ole tavaline piimatootmine ja teraviljakasvatus,” ütles Helenius. Ta tõi näite, et Ameerikas võtavad mõned farmid lehma kallistamise eest raha. Helenius usub, et võimalusi kestmiseks on, iga väike farm peab oma tee leidma.

Põllumajandusminister Tarmo Tamm sõnas, et Eesti piimatootmine on tehnoloogiliselt Euroopa tipus. Enam pole vaja minna välismaale vaatama, saab minna Eestis naabrite juurde. Tamm usub, et põllumajandus on Eesti kõige suurem võimalus. Järgmise 30 aastaga kasvab maailmas toiduvajadus 60 protsenti. Eesti trumbiks on neli aastaaega ja miljon hektarit maad. Meil on tohutult kasutamata ressursse. Kui me sellesse usume, saame oma maaelu käima. Kõik suuremad turud on Eestile avatud. ELi ja Jaapani vahel on vabakaubandusleping, mis võimaldab meie põllumajandustooteid tollivabalt sinna müüa. Hiina turg pole piimatoodete osas veel täielikult avatud, aga eksport kasvab pidevalt.