Lillelaatade müügikohtade enamik täitus esimeste tundidega

See, kui agaralt asuti broneerima Türi lillelaada müügikohti, oli laata esimest aastat juhina korraldavale Pille Marrandile rõõmus üllatus. Ta oli valmis kõigeks ja see pani teda ootama lillelaadale registreerimise algusaega 1. veebruari südaööl. „Muidugi oli see möll, mis kohe esimestest sekunditest lahti läks, mulle väga rahustav,” tunnistab ta.

200 meetrit rohkem taimi

Kella seitsmeks hommikul oli laadale kauplema tulla tahtjaid üle 400 ja Marrandil kindel teadmine, et laat tuleb taas. Tema teeb kõik, et parem kui varem.

Selleks on ta üle vaadanud laada plaani ja leidnud võimaluse suurendada taimemüügi ala tervelt 200 meetri jagu. Kuigi esimesena täitusid tänavu nagu eelmistelgi aastatel tööstusmüügi kohad, on esimeste registreerunute seas ohtralt taimemüüjaid. Eriti hea meel on Marrandil, et taimemüüjate seas on neidki, kes vahepeal on lillelaadast eemale jäänud.

Kokku jagub taimemüüjaid tänavu kauplema üle kilomeetrisele alale. Neid on ootuspäraselt kõige rohkem Eestist, kuid aina enam ka Lätist ja Leedust.

Praeguse plaani kohaselt käib laadaalal kauplemine 3,5 kilomeetril. Ala palju suurendada enam ei kannata, sest lillelaat on siiski linna sees asuv väljapanek ja seetõttu selgelt piiritletud alaga. Mõned taimedega kauplema tulijad on Marrandil siiski jäetud ootenimekirja, sest lume sulades tahab ta laadaplatsi uuesti piinliku täpsusega üle mõõta ja loodab, et saab mõne puu või põõsa juurde mahutada veel mõne müügikoha.

Mida rohkem lasta laadalisel kolmel päeval toimuva laada osas sõna sekka öelda, seda enam tunneb ta ennast laadale oodatuna.

„Kõige nõutavamad on Türi lillelaadal kõiksugu nurgakohad. Kui saaks, tekitaks neid kasvõi kunstlikult juurde,” naerab ta.

Kui enamik Türi lillelaada müügikohti täitus esimese ööpäevaga ja sai ka platsikoha kinnituse, siis toitlustajate osas pole Marrandi veel lõplikku otsust langetanud. Tahtjaid on siingi enam kui toitlustusalal ruumi ja enne jaa-sõna ütlemist tuleb teha taotleja taustakontroll Veterinaar- ja Toiduametis.

„Tahame tagada külastaja turvalisuse, seetõttu tuleb toimida põhimõttel – usalda, aga kontrolli,” nendib ta. Müügikoha andmisel lähtub Marrandi soovist pakkuda laadalisele mitmekülgset toidulauda, nii et mis tahes eelistusega sööja leiaks endale sobiva kõhutäite.

Kui tänavu arvestab Marrandi toitlustusala kauplejate valikul eelmiste aastate head koostööd, siis järgmiseks aastaks on tal kavas kaasata laadaliste arvamust. „Mõte on lasta laadalistel valida toitlustajaid nende menüüde põhjal. Arenenud arvuti- ja internetiajastul on selleks palju võimalusi, miks mitte neid kasutada,” arutleb ta. Marrandi usub, et mida rohkem lasta laadalisel kolmel päeval toimuva laada osas sõna sekka öelda, seda enam tunneb ta ennast laadale oodatuna. Teadsid ju meie esivanemadki, et armastus käib kõhu kaudu, seega on mõttekas alustada laadakülastajaga dialoogi just toitlustaja valiku osas.

Ka kõige muu osas on 17.–19. maini toimuv laat korraldatud. On teada, et tuleb noortaluniku kümnevõistlus, VIPide jõuproov ja raiemeeste võistlus. „Kultuuriprogrammi eest vastutav Meelis Välimäe kinnitas, et tänavugi tuleb esinema mitu üle Eesti tuntud artisti. Kaheeurose sissepääsupileti eest saab lisaks rikkalikule lilleilule osaleda ka kui minifestivalil ning kõike seda hoolitsetud turvalistes tingimustes,” lausub Marrandi.

Jäneda lähtus Türi eeskujust

Jäneda aia- ja lillepäevade korraldaja Enno Must sõnab, et tänavu otsustasid nemadki esimest korda alustada laadale kirjapanekut 1. veebruaril. „Teeme seda Türi Lillelaada kui piltlikult öeldes jäälõhkuja eeskujul, kelle järel saab pakkuda kauplejale võimalust ühe soojaga registreeruda ka 25.–26. mail toimuvatele Jäneda aia- ja lillepäevadele,” selgitab ta. Juba aastaid on näha, et kauplejad on mõlemal laadal enam-vähem samad.

Nii läks Musta andmeil registreerimismöll lahti neilgi ja paari nädalaga on täitunud 75 protsenti laadaplatsist. Kuna igal aastal püütakse laadaalale kauplemisruumi juurde tekitada, siis usub Must, et nii uhkeks nad endid ei pea, et kellelegi ära ütlema hakkavad.