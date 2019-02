Suvelillede külvamisest ja külviaegadest

Ettekasvatamise tarbeks sobib külvi- ja pikeerimismuld, mida on aianduspoodides saada. See tuleb enne külvi vajaduse korral niisutada ja võibki külvama hakata. Külma mulda ei tohi samuti seemneid külvata. Kui kasutada õuest toodud mulda või kasutatud mulda, tuleb see enne kuumutada, et hävitada võimalikud kahjustajad. Kodustes tingimustes saab seda teha praeahjus pannil. Mullale tuleb panna kartuliviil, kui see on kuldpruun, võib mulla välja võtta, jahutada ja külvata.

Avamaale külvamine on lihtne, muld on seal nii, nagu on. Kuiva mulda pole mõtet külvata, ikka parajalt niiskesse mulda. Külvide kastmine pärast külvamist pole ka hea mõte, siis tekib koorik ja tõusmetel on palju raskem tärgata. Hea on külvata ridadesse. Hästi sobib külvide katteks katteloor, see hoiab niiskust ja kaitseb kerge külma eest, külvid tärkavad kiiremini.

Külvinõud võivad olla igasugused selleks kohandatud või spetsiaalselt külvamise jaoks mõeldud nõud, kassetid ja külvikastid. Samas saab koduses majapidamises, kui kasvatatavate taimede kogus on väike, ära kasutada kõik lihakarbid, jogurtitopsid jms.

Kuidas külvata

Külvinõu tuleb täita piisavas koguses mullaga. Karpides või kastides tuleb muld siluda ühtlaseks ja tasakesi kinni vajutada. Kassettides peab mulda olema piisavalt palju, see ei tohi seal olla väga kõvasti ega mitte ka liiga õhuliselt.

Väikesed seemned külvatakse kasti või karpi, suuremad seemned kassetti või väiksemasse potti. Kasseti külvates jääb pikeerimine ära, noored taimed saab kohe edasi potti istutada või peenrale.

Lilled, mille seemned on suured, võib külvata otse väikesesse potti või topsi, näiteks lillhernes, õisuba, kõrvitsalised, tunbergia, lehtertapud, mais, imelill jt.

Paraja suurusega seemned, näiteks aedastrid, peiulilled, pruudisõlg, suvifloks, kirinõges, võõrasema, päevakübar, suvilevkoi, tuleb katta. Katmiseks sobib sõelutud muld, kasvusubstraat, liiv või vermikuliit. Vermikuliiti on müügil aianduspoodides. Liiv, mida kasutatakse külvide katmiseks, peab olema eelnevalt pestud. Seemneid ei kaeta paksemalt, kui on nende läbimõõt.

Valgusidanejad

Väga väikesi seemneid ei kaeta. Need puistatakse ühtlaselt külvianumasse mulla pinnale, niisutatakse ja kaetakse kile või klaasiga. Päevas korra või paar õhustatakse ja vajadusel piserdatakse õrnalt pihustist vett. Kastmist vajavad loomulikult ka kõik teised külvid.

Väga väikeste seemnetega tuntuimad lilled on begoonia, petuunia, lobeelia, mätashari, lõvilõug, lilltubakas, vilt-ristirohi.

Mõnel taimel on seeme piisava suurusega, kuid idaneb ikkagi valguse käes. Sellised on näiteks salveid, puhmikmalts, pronksleht, raudürt.

Tavaline idanemistemperatuur on 18–20 kraadi, soojemat vajavad begooniad, 23 kraadi. Mõnede lillede seemned vajavad pärast külvamist jahedas, madalal plusstemperatuuril hoidmist, näiteks argentiina raudürt.

Pärast idanemist võiks temperatuur olla pisut jahedam, et vältida venimist. Idulehtedega või esimese pärislehe faasis tuleb noored taimed pikeerida potti või kassetti.