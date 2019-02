Tilk.bio ekspordib Saaremaa loodust kreemipurgis

„Oleme väga palju katsetanud ja proovinud: kasutanud sotsiaalmeediat, käinud messidel nii Euroopas kui ka USAs, saatnud tootenäidiseid laiali, teinud koostööd sotsiaalmeedia influencer’itega. See kõik töötab natuke, aga suurema läbimurde jaoks on vaja ennekõike väga palju raha, et turundust teha,” kõneleb ta. Ometi on Tilk.bio looja veendunud, et Saaremaa loodust kreemipurki pannes on võimalik end kosmeetikatööstuses maailmakaardile viia. „See nõuab lihtsalt aega, raha ja pühendumist. Usun, et et meid ootavad ees kasvuaastad, mis võimaldavad kõike seda teha.”

Idee luua oma looduskosmeetikasari sündis Pille Lengil küll Hiinas, kuid seal müügisuhete loomisega pole ettevõtja tõsisemalt tegelenud sel põhjusel, et Hiinas eeldatakse, et kosmeetikat on katsetatud loomadel. Eesti tootja ei taha seda teha. „Minu üks suur eesmärk on praegu USA, kus on tohutult suur konkurents, kuid ka väga palju võimalusi. USA on selline vastandlik koht. Kui käisime New Yorgis, nägin, et inimestel on huvi kõige loodusliku vastu, samas on nad suurlinnades elades nii võõrdunud sellisest heas mõttes metsikust loodusest, nagu on näiteks Saaremaal,” kõneleb ta.

Pille Lengi nendib, et kodust kaugemal oma firma päritolu tutvustades alustab ta juttu pigem Skandinaaviast ja erilisest loodusest üldisemalt, sest Eestit teatakse vähe. Seevastu lähiriikides ja eriti Soomes tekitab Saaremaa-päritolu saarlanna sõnul paljudes juba äratundmist.

Oskus delegeerida

Ettevõtet Tilk.bio juhib Pille Lengi kolme väikese lapse kõrvalt, kellest noorim alles neljakuune. Lengi sõnul on see võimalik vaid tänu sellele, et tööd on etappide kaupa edasi jagatud. „Ma ei sega ise kreeme kokku, vaid mul on tootearenduses ja tootmises partner, kes seda teha aitab. Turunduses panen peamised suunad paika ise, kuid igapäevatöö teeb ära sotsiaalmeedia turundaja. Samamoodi on pakkide väljasaatmise ja laoga – ostan neid teenuseid sisse. Seeläbi ma küll suurendan oma püsikulusid, kuid võidan juurde väärtuslikku aega, et tegeleda suurema pildiga,” räägib ta.

Senise ettevõtluskogemuse suurimaks õppetunniks peab Pille Lengi tõdemust, et kui miski juba pikemat aega ei edene, tuleb olla paindlik ja suunda muuta. „Paljud ei tea, et Tilk.bio eelkäija oli kaubamärk Ehe Ilu, mis pakkus käsitööpuitkarpi pakendatud iluõli. See oli luksuslik toode, mis nägi hea välja, kuid see ei müünud. Olin valiku ees, kas lõpetada tootmine või teha suurem re-bränding,” meenutab ta. Nii sündis kaubamärk Tilk.bio, mis on saarlanna sõnul talle palju omasem. „Sain aru, et toode peab olema kerge ja pakend lihtne, et see kõnetaks inimesi nagu mina, kellele meeldib reisida ja avastada. Sellepärast on meie tooted nüüd kõik sellised, et neid oleks mugav igale poole kaasa võtta,” selgitab kosmeetikatootja.