Halinga automuuseumi peremees: Volga polnud kehvem kui Ford või Opel

„Automuuseum peab asuma kergesti leitavas kohas, kus liigub rohkesti nii turiste kui ka kohalikke. Via Baltica on turistide poolest kõige rikkam maantee kogu Eestis. Teiseks on siin muuseumi ülalpidamiskulu palju väiksem kui Tallinnas. Meie jaoks on see tähtis, sest tegutseme ilma toetusteta,” selgitab ta.

Maa Elu hinnangul võiksid siit indu saada teisedki muuseumid ja ettevõtjad, sest liiklus Via Baltical aina tiheneb ja põhjust Tallinnast Pärnusse, Iklasse, Riiga või kaugemalegi sõitjal enne Iklat peatuda just liiga palju pole.

Tasub peatuda

Pärnust umbes kahekümne kilomeetri kaugusel Pärnu-Jaagupi teeristist sadakonna meetri jagu eemal tegutsev automuuseum peidab endas Baltimaade üht suuremat autentselt taastatud ja prillikivina läikima löödud poolesajast autost koosnevat erakollektsiooni. Võib arvata, et praegu näevad siinsed eksponaadid välja paremadki, kui omal ajal tehasest välja veeredes. Ja korras ei ole mitte ainult autode välimus. „Kuna autod on pikalt seisnud, tuleks enne nendega sõitmaminekut nipet-näpet kontrollida, aga põhimõtteliselt on nad kõik sõidukorras. Päevake tööd ja saab sõita küll. Ülevaatusel pole kõigiga käinud, aga vajadusel saaks sellegagi hakkama,” kinnitab Kalli.

Külastajate arvu osas olid mehe ootused Halingasse kolides küll suuremad, kui senine tegelikkus näitab, aga nuriseda pole ka põhjust. „Paljud tulijad on tunnistanud, et nad ei teadnudki varem siinsest automuuseumist ning on sadu kordi siit meie olemasolust teadmata mööda sõitnud. Kes on käinud, on teistelegi soovitanud. Muuseumi hoone ja suuretäheline kiri on maanteelt küll kenasti näha, aga kui ei tea ja pea on muid mõtteid täis, ei oska ehk kiirustades märgata,” arvab Kalli.

Külastajate arv sõltub hooajast, suvel on uksed avatud seitse päeva nädalas, talvel nädalavahetusel. Kui aga mõnel koolil või asutusel on huvi tulla just nädala sees, on seegi võimalik. Muuseumi kodulehel on kontaktid olemas ja kui kokku leppida, olete lahkesti oodatud aasta läbi ka argipäevadel.

Kogu on muuseumist suurem

Vanade autodega hakkas Peeter Kalli tegelema 16aastasena, kui taastas oma kätega 1938. aastast pärit Fiat 500. Esimesed tema taastatud autod läksid edasise kapitali kogumiseks müüki. Fiati müügist saadud raha eest sai noormees osta uue Žiguli. Suurema osa taastamistöödega saaks Kalli hakkama tänagi, aga eelistab nüüd juba organiseerija rolli.

„Aastail 1979–1994 elasin Rootsis, mul oli Mercedeste müügiga tegelev firma. Hobi korras taastasin ka autosid, üks kaheksakümnendatel taastatud Mercedes on alles tänagi, küll mitte muuseumis. Juba Rootsis elamise ajal tegin koostööd siinse Koeru Autoremonditehasega, kus taastati kena hulk Nõukogude Liidust ja mujalt pärit autosid,” meenutab ta.