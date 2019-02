Teet Kallakmaa: Tahan tekitada noortes huvi maaelu vastu

President Kersti Kaljulaidilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud Metstaguse Agro omanik Teet Kallakmaa on loomult tagasihoidlik põllumees. Saades teada, et nii kõrge tunnustus antakse talle ettevõtluse ja kohaliku elu edendamise eest Järvamaal, tõdeb ta, et eks ole üht-teist ju 25 tegutsemisaasta jooksul tehtud ka. „Kõike, mida teen, ei tee ma ju ainult omakasu pärast, ikka laiemalt püüan mõelda, meile kõigile. Eesti hea käekäik on mulle väga tähtis. Olen ju tõeline kodumaa mees, sünnipäevgi meil samal päeval,” lisab ta naljaga pooleks, sest huumorit hindava mehena ei taha ta, et jutuajamine nüüd väga tõsise tooni võtaks.

Loomade heaolusse 3 miljonit

Tunnistab vaid, et tänavu peetav sünnipäev on tavalisest pühalikum ja algab juba 22. veebruaril teenetemärgi kättesaamise piduliku üritusega.

Metstaguse Agro farmis on üle tuhande looma, neist pooled lehmad ja pooled noorloomad. Rohkem neid olema ei saagi, sest Kallakmaa on pingutanud mitte loomade arvu suurendamise, vaid nende võimalikult „inimväärse” elu nimel. Loomade pidamistingimuste parandamisse on ta investeerinud peaaegu kolm miljonit nii PRIA kui ka pangalaenude abiga. Nüüd peaks lautadega juba üsna rahule jääma.

Kallakmaal on täitmisel järgmine suurem soov. Samm tuleviku suunas on panna tootmine tööle efektiivsemalt ehk lauta on vaja peaaegu 15aastase asemele märksa ajakohasemat lüpsiseadet. „Milline robot lauta lüpsma võtta, ma veel ei tea. Sõidan selle otsingul veel maailmas ringi, kuid praegusega enam kaua edasi minna ei saa. Inimtööjõudu kulub liiga palju, efektiivsemaks piima tootmiseks tuleb seda viia miinimumini,” teatab ta kindlalt.

Praegu töötab ettevõtte laudapoolel 16 inimest. Uue lüpsirobotiga näeb ta tööl kuni kümmet inimest. Põlise maamehena teab ta, et see on võimalik, sest inimesi, just tööinimesi jääb maal nagunii aina vähemaks.

Kallakmaa peab ennast Järva-Jaani kohalikuks meheks, kuigi sündinud on ta Rapla haiglas. „Kolisime perega Järva-Jaani, kui olin viieaastane, seega peaaegu pool sajandit tagasi. Vaid ülikooli ja sõjaväe aja olen siit ära olnud. Ka töötanud olen eluaeg ühe koha peal,” kõneleb ta. EPA lõpetanud agronoomina tuli ta Järva-Jaani ühismajandi osakonda agronoomiks, tõusis osakonnajuhatajaks ja kui põllumajandusreformi ajal said osakonnajuhatajatest firmajuhid, asuski juhtima Metstaguse Agro osaühingut ja teeb seda siiani.