Talvine aialinnuvaatlus annab väärtuslikku infot

Aarne Tuule räägib, et kui Eestis toimus talvine vaatlus (sel aastal 25.–27. jaanuaril) juba kümnendat korda, siis Suurbritannias, kust see talvine algselt vaid koolilastele mõeldud komme pärit on, täitus juba 40. aasta.

Loendus olgu lihtne

Kuigi sellisel kujul linnuvaat­lus ei vasta päris teadusuuringu nõuetele, on see Aarne Tuule sõnul siiski väga tähtis. „Loendusel on kaks eesmärki, seetõttu peab metoodika olema kompromiss. Et kaasata võimalikult palju huvilisi, on vaja, et reegleid oleks vähe ja need oleksid lihtsad.” Nõnda tema sõnul ongi – vaatlus kestab ühe tunni ja kirja tuleb panna suurim korraga nähtud lindude arv igast liigist.

„Kui oleks ükski reegel rohkem, väheneks osalejate arv ehk kannataks loodushariduslik eesmärk. Teadusliku eesmärgi saavutamiseks on nii lihtne metoodika muidugi piirav, seda enam, et osalejaskond on kõikuva linnutundmisoskusega ja muutub pidevalt. Igal aastal osaleb 2000–3500 inimest, kuid kümne aastaga on kokku osalenud 10 000 eri inimest,” selgitab Tuule.

Andmestiku ebaühtlase kvaliteedi vastu aitab aga Tuule sõnul just suur osalus ehk suur andmevalim ja vaatluste kriitiline ülevaatus. See kõik ongi mujalgi maailmas populaarsust koguv nähtus nimega harrastusteadus.

Samuti on selge, et lihtsalt määratavaid ja levinud lindude andmeid (nt rasvatihane, leevike) saab usaldada rohkem ja valimid on piisavalt suured, et vead tasanduksid.

Ta toob näiteks, et 14 linnuliigil on iga-aastane valim üle 1000 isendi, mis on piisav, et aastate keskmisi tulemusi võrreldes juba järeldusi teha. „Oleme plaaninud põhjalikuma analüüsi teha siis, kui kümne aasta andmed koos ehk nüüd järgmise paari kuu jooksul. Vaatlusandmeid sai saata kuni 4. veebruarini. Samuti tuleb igal aastal ka posti teel 60–80 ankeeti.

Andmete ülevaatus tähendab kõikide vaatlusandmete ülevaatust, leidmaks kohti, kus on kahtlust äratavalt palju linde või haruldased liigid. „Kõikide taoliste vaatlejatega suhtleme ja proovime leida lahenduse. See on üha lihtsam, sest tihti on inimene haruldusest foto teinud,” märgib Tuule. Seetõttu on veel vara rääkida selle aasta täpsetest andmetest, kuna andmete saatmine lõppes ja andmete kontroll algas 4. veebruaril.

Tulemust mõjutab ilm

Sulailmaga ei ole söögimajas kuigi palju linde. Aarne Tuule sõnul on võimalik varasemate vaatluste näitel juba üht-teist ennustada. Näiteks seda, et selle aasta talvise linnuvaatluse osalejate arv jääb 3000 piiresse ja vaatluskohti oli 2100 kandis.

„See on kümne aasta paremuselt teine tulemus, selle peamine põhjus on vaatluspäevade pakaseline ilm, mis tõi linnud toitmiskohtadesse. Kui on rohkem linde, on rohkem ka meeleolu, see on võrreldav jõulumeeleolu tekkimisega või puudumisega, kui on lund või kui ei ole. Kui on rohkem meeleolu, on ka rohkem osalust,” selgitab ta.