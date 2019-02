Ülla eesmärgi sõnastajad nägid vaid Mandri-Eestit

Ruhnust ümber asununa juhatab Urvet Kihnu kooli esimest õppeaastat ning kui ta sügisel tahtis broneerida ujumisaegu Pärnu spordikooli hallatavasse Koidula kooli ujulasse, oli juba hilja. Abipalve Pärnumaa spordiliitu jäi tulemuseta, sest väljaspool Pärnut on riigi suurimas maakonnas ujula vaid Tootsi alevikus.

„Tervise spaaga saavutas kokkuleppe meie noorsootöötaja Jana Ruubel ja tulemus on väga hea: abivalmis personal, rahulik treeninguaeg,” kirjeldab direktor kehalise kasvatuse õpetaja ja treeneri Ragnar Anniko juhendatavaid ujumistunde.

Tunnid ujumise ja laeva väljumise vahel

Ujumistundide järel jääb laeva väljumiseni Munalaiust paar vaba tundi, mida ei lasta tühja. Tervislikku lõuna järel Pärnu Vanalinna kooli sööklas algab direktor Urveti koostatud kultuuriprogramm. Väikesed kihnlased on uudistanud politseimaja, Endla teatri lavatagust, muuseumi, ees on oreli kuulamine Eliisabeti kirikus, Pernova loodusmaja külastus ja muudki põnevat, sest Kihnu kool käib maakonnakeskuses ujumas kümnel teisipäeval.

Vanarahvas teab, et pole halba ilma heata. Sama kinnitab ka Urvet, kelle arvates probleem, et Kihnule ei eraldatud eeliskorras ujumisaegu Pärnu spordikoolis, on muutunud privileegiks, sest Tervise sauna- ja veekeskuse kasutamine on tulemuslik. Paraku pole mandril ujumaõppimine odav, sest Munalaiu sadamas ei ole aega oodata tasuta ühistransporti, lastele tuleb laeva vastu valla tellitud buss, ujula pilet maksab kuus eurot, toidule ja edasi-tagasi laevasõidule kulub samuti eurosid. Kui siia liita nädalane ujumislaager suvel, saab vallavanem Ingvar Saare riigi toetuse ja tegelike kulude vaheks ligemale 3000 eurot.

„Pärnumaa ühistranspordikeskus toob lapsed liinigraafiku raames taksobussiga lõunasele praamile, tänu sellele on vallaeelarves väike kokkuhoid, muidu lisanduks täiendav 700 eurot,” mainib Saare. „Meil on muidugi väikesaarte toetus, mis katabki neid erisusi, küll aga näitab see ilmekalt, et kulud saarelistes oludes on toetusest ligikaudu neli ja pool korda suuremad, aga – lapsed on väga rahul, neile on iga ujumisepäev nagu klassiekskursioon ja täname kõiki teenusepakkujaid, kes pakuvad selleks lisaväärtust.”

Kihnust viis korda suurema, kuid püsielanike arvult väiksema Vormsi saare õpilased kulutavad Sviby sadamast laevaga Rohukülla sõiduks kolmveerand tundi ja Haapsalu veekeskusesse on sealt kümmekond kilomeetrit. Osaühingu Haapsalu Linna Spordibaasid hallatava veekeskuse kodulehel on kirjas, et koolilaste treeningu kuutasu on 32 eurot arvestusega, et ühes kalendrikuus on kaheksa treeningut.

Valla toetuseta hakkama ei saa

Vormsi vallavalitsuse haridus- ja sotsiaaltöö spetsialisti Meeme Veissoni jutu järgi käivad Vormsi lasteaed-põhikooli õpilased esimesest ühenda klassini aastas paar-kolm kuud ­Haapsalu veekeskuses ujumas. Tunde rahastatakse riigi kohustusliku ujumise algõpetuse rahast, kuid valla toetuseta hakkama ei saada.