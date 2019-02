Näkikeskus näitab kalapüügi ajalugu

Nüüdseks juba ajalooks saanud kunagise Ao Veskijärve kaldal asuv näkiuurimiskeskus ja Eesti esimene kalaspordimuuseum avati tantsupeoaastale kohaselt tantsuga – neli rahvatantsupaari keerutas jalga Maie Orava loodud tantsus „Kalamees”. Kaur Salus tantsis ise ka.

Kuidas vaadelda näkki

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla kinkis valla uuele turismiobjektile n-ö lendava vaiba, mille abil mugavam näkivaatlusi läbi viia, MTÜ Kotli Maja poolt andis aga Kadri Kopso kingituseks kalaspordimuuseumile sobiva meene prototüübi – haugimälupulga.

„Haugi ja teistegi kalade mälu polegi nii lühike, nagu arvatakse,” nentis kalaspordimuuseumi rajaja kingitust vastu võttes.

Näkiuurimiskeskuse nime kannab maja, kus kalaspordimuuseum asub, aga seetõttu, et juba 2011. aastal avati Põltsamaa jõel, mille kaldal keskus tegutseb, näkivaatlusrada, kus huvilisi ootamas kaheksa puust näkikuju.

„Näkiuurimiskeskus on loodushariduslik maja, kus on võimalik erinevaid asju teha,” kõneleb Salus. Muu hulgas siis ka kalapüügi ajalooga tutvuda. Näkirajal tutvustavad näkid aga jõe elukeskkonda. Põltsamaa jõgi on Saluse jutu järgi üks puhtama veega jõgesid Eestis, seetõttu on näkkidel seal hea elada.

„Kui ennast jõe äärde sisse seada ja piisavalt kaua oodata, võib näkki näha küll,” teab ta. Ja ikka päris näkki, mitte neid puust tegelasi, kes näkiraja ääres külastajaid ootavad. Näki vaatlemiseks on aga vaja teda kindlasti läbi mingi asja vaadata, muidu näkki ei näe. Kas läbi auguga kivi, päästerõnga või hädapärast kasvõi jalge vahelt.

Väga hea on näkkide vaatlemiseks ka kasetohust toruke. Ühe sellise on Kaur Salus Põltsamaa jõe äärest leidnud. „Ju oli mõni näkivaatleja selle maha jätnud,” arvab mees.

Eesti esimesed näkivaatlused on kirja pandud 1896. aastal ilmunud Matthias Johann Eiseni „Näkiraamatus”. See, nagu ka „Näkiraamatu” 1922. aastal ilmunud täiendatud trükk, on Saluse kogus täiesti olemas.

Nagu Eiseni vaatlustest ilmneb, olid esimesed näkid meessoost, kalasabaga vesineiud on siinmail immigrandid. Näkid on salakavalad ja võivad muutuda ükskõik kelleks-milleks. „Näkk võib muutuda linnuks-loomaks, inimeseks, kiviks või isegi sõnnikuhunnikuks, ainult haugiks ei saa ta muutuda, sest haugil on kolju peal ristimärk,” räägib Kaur Salus.

Ning lisab tõsisemalt kõneldes, et rahvausundis on näkk välja mõeldud ilmselt selleks, et lapsi veest eemal hoida.

Indrek Kesküla sõnul teadsid meie esivanemad, et kõik meie ümber on elav ning jõgi ja kivi salvestavad infot. „Võib-olla aitab näkiuurimiskeskus sellele kaasa, et saame kunagi jälle esivanemate kombel kividega rääkida,” lausus Väike-Maarja vallavanem.