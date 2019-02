Näituse avamisel tõmbas ilmateenistusega paralleele ka rahandusminister Toomas Tõniste, kes rääkis, et on hingelt purjetaja ning mäletab noorusajast, et esimese asjana hommikul ärgates läks akna juurde, et vaadata, milline on väljas ilm ja kui tugev tuul. „Kui puuladvad liiga lookas olid, siis oli teada, et treener meid ilmselt täna vee peale ei lase. Usun, et samamoodi jälgivad ilmateadet ja ilma paljud inimesed erinevatelt elualadelt. Tänapäeval on võimalik ilmaprognoose saada juba eriti täpselt, lausa tunnise täpsusega,” rääkis ta.

Näitusel näeb Eesti ilmarekordeid Keskkonnaagentuur avas Loodusmuuseumis näituse Eesti ilmateenistuse sajaaastasest ajaloost, kus on väljas põnevad pildid möödunud aja ilmavaatluste ja -ennustusseadmetest, väljakutest ja legendaarsematest meteoroloogidest. Uudistada saab ka põnevamad Eesti ilmarekordid, näiteks saab teada, kui suur on olnud Eesti suurim rahetera ning kõrvutada oma pikkust rekordilise lumevaiba kõrgusega. „Ennekõike oleme soovinud näitusega viidata, millise arengu on Ilmateenistus saja aasta jooksul läbi teinud ning millised on olnud meie sünoptikute töövõtted eile ja täna. Piltlikult öeldes käidi toona ilmavaatlusi tegemas hobusega, täna istuvad sünoptikud aga arvutite taga ning arvutavad ilmaandmeid satelliidi ja radariandmete järgi,” selgitas Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala. „Mul on hea kindel tunne, et me elame ajal, mil saame kasutada ajaloo täpseimat ja parimat ilmaprognoosi,“ lisas näituse avamisel Keskkonnaministeeriumi kliima ja strateegilise planeerimise asekantsler Kristi Klaas. Näituse avamisel tõmbas ilmateenistusega paralleele ka rahandusminister Toomas Tõniste, kes rääkis, et on hingelt purjetaja ning mäletab noorusajast, et esimese asjana hommikul ärgates läks akna juurde, et vaadata, milline on väljas ilm ja kui tugev tuul. „Kui puuladvad liiga lookas olid, siis oli teada, et treener meid ilmselt täna vee peale ei lase. Usun, et samamoodi jälgivad ilmateadet ja ilma paljud inimesed erinevatelt elualadelt. Tänapäeval on võimalik ilmaprognoose saada juba eriti täpselt, lausa tunnise täpsusega,” rääkis ta. Keskkonnaagentuuri alla kuuluv Riigi Ilmateenistus tähistab oma 100. sünnipäeva 18. mail. Just sel kuupäeval aastal 1918 loodi sõjavägede ülemjuhataja käsul Mere Observatoorium, mille ülesandeks oli “meteoroloogilisi ja aeroloogilisi vaatlusi korraldada ja ilmasid ette kuulutada ”. Näituse raames toimuvad loodusmuuseumis ka erinevad ilmateemalised sündmused: perehommikud ja loodusõhtud. 21. veebruaril kell 18 toimub Öökulli akadeemia, kus sünoptik Ele Pedassaar kõneleb ohtlikest ilmastikunähtustest ning nende eest hoiatamisest. 23. ja 24. veebruaril kell 11 on kõik koos peredega oodatud nädalavahetuse perehommikutele, kus tutvustatakse erinevaid ilmanähtusi ja nende tekkimist. Tänapäeval asub üle Eesti 104 vaatluspunkti, millest enamik on automatiseeritud. Igapäevaste asukohapõhiste ilmaprognoosidega saavad inimesed end kõige operatiivsemalt kursis hoida veebilehekülje www.Ilmateenistus.ee vahendusel. Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Piret Mürk-Dubout, rahandusminister Toomes Tõniste ja ilmavaatluste osakonna juhataja Miina Krabbi kuulavad, mida on näituse kohta öelda Keskkonnaagentuuri direktoril Taimar Alal (Foto: Valdo Jahilo)