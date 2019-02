Krameri laaduripere on loodud ekstra põllumehe jaoks

Kõige väiksem esilaaduriga Kramer kuulub väikelaadurite sekka, mida ammust aega on agaralt kasutanud kommunaal- ja ehitusettevõtted. Kramer KL 12.5 on aga ehitatud just põllumehe vajadusi silmas pidades – traktoril pole keskliigendit, keeravad sünkroonselt nii esimesed kui ka tagumised rattad, igal rattal on omaette hüdromootor. Tänu sellele, et pole jõuülekannet ja klassikalisi sildasid ega kardaa­ni, on masin tavalisest kõrgem. Sobib kasutamiseks farmis. Mullaharimiseks on muidugi tarvis klassikalist traktorit, aga kui on vaja midagi tõsta, vedada, puid lõhkuda, niita või puurida, saab selline väikelaadur tööga kenasti hakkama.