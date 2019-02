"See on ainulaadne projekt, kunagi varem ei ole Eestis nii suures mahus likvideeritud vooluveekogudes asuvat jääkreostust. Kogu projekti käigus eemaldatakse tuhandeid tonne reostunud pinnast," ütles keskkonnaministeeriumi projektijuht Raimo Jaaksoo, kelle sõnul annab projektile lisaväärtust võimalus rakendada saadud kogemusi tulevikus sarnastes projektides.

Eesti üks reostunumaid jõgesid puhastatakse ja muudetakse keskkonnale ohutuks 2022. aasta lõpuks. Projekteerimis-ehitustöid viib läbi Pinnasepuhastuse OÜ, projekti konsultandid on Kobras AS ja Maves AS. Tööde tellija on keskkonnaministeerium.